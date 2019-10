Pressemitteilung BoxID: 771100 (enia flooring international ag)

enia begeistert mit noch mehr Kundennähe - der neue Showroom in Uster macht enia Beläge erlebbar

enia setzt mit immer neuen Belagskollektionen und innovativen Eigenentwicklungen seit einigen Jahren hohe Standards in der Bodenbelagsbranche. Ein Produktportfolio der Extraklasse und frische Impulse sorgen für kontinuierliches Wachstum im deutschsprachigen Markt. Der neue enia Showroom in Uster sorgt ab sofort für noch mehr Kundennähe und Erlebnischarakter.



Die Nähe zum Markt und zu den Kunden sind seit jeher entscheidende Kriterien für die Expansion der Schweizer enia. Die erfolgreichen Eigenentwicklungen wurden speziell für die Bedürfnisse des deutschsprachigen Marktes designt und produziert. Das starke Wachstum des Portfolios wurde begleitet von der Verdoppelung der Mitarbeiterzahlen in kürzester Zeit. Auf einer zusätzlichen Fläche von über 300 m² investiert enia in die Zukunft, die Mitarbeiter und noch mehr Nähe zum Kunden. Erstmalig präsentiert enia damit die komplette Belagskollektion im eigenen Showroom in Uster im Zürcher Oberland – zusätzlich zu den bestehenden Showrooms der Vertriebspartner.



Bodenbeläge hautnah erleben



Die Entscheidung für einen Bodenbelag ist immer auch mit Emotionen verbunden. Umso wichtiger ist das Erlebbare look and feel der einzelnen Beläge, das enia nun im eigenen Showroom präsentiert: das sinnliche Gefühl, wenn die Hände über die unterschiedlichsten Parkettstrukturen gleiten. Das Erstaunen beim Betrachten der aussergewöhnlichen Oberflächen der LVT Beläge, die von ihrem Vorbild in der Natur kaum zu unterscheiden sind. Und die schier unendliche Farbauswahl, die mit den grossen Panels so richtig zur Wirkung kommt. enia‘s smartes Sortiment und die zahlreichen Design- und Oberflächeninnovationen begeistern die Kunden mit Qualität, Kreativität und der aussergewöhnlichen Vielfalt, die jetzt fassbar wird.



Investition in die Partner und Mitarbeiter



Künftig werden Road-Shows, Schulungen, Beratungen sowie Events aller Art die neuen Räumlichkeiten mit Leben füllen. Darüber hinaus bietet der repräsentative Showroom auch Fachbetrieben der Bodenbelagsbranche eine grosszügige Plattform für Präsentationen mit Endkunden. So bekommen die Partner ganz neue Möglichkeiten, die aussergewöhnlichen Kollektionen eindrucksvoll zu inszenieren.



enia Geschäftsführer Ingo Seemayer präzisiert: «Der Ausbau unserer Räumlichkeiten war eine logische Folgerung aus unserem stetigen Wachstum. Zudem sind wir schon jetzt bestens präpariert für die Herausforderungen der kommenden Jahre, die weiterhin von Expansion geprägt sein werden. Diese räumliche Vergrösserung ermöglicht uns auch, unseren hohen Service-Level noch weiter auszubauen. Wir stellen unseren Kunden damit eine zusätzliche, professionelle Plattform mit sehr grosszügigen Ausstellungen zur Verfügung, die sie für sich sowie ihre Architekten und Endkunden nutzen können. Alle sind herzlich willkommen!»



Nicht zuletzt ist die zusätzliche Fläche auch eine Investition in die Mitarbeiter und die Zukunft von enia. Das Design der Kantine, die gleichzeitig als Eventraum konzipiert wurde, fand Inspiration bei innovativen Start-Ups der Tech-Branche: Gemütliche Lounges laden zum Entspannen und Brainstormen ein, lange Tafeln fördern die Kommunikation und den Team-Spirit der noch jungen enia. Neu und aussergewöhnlich ist auch der Tageshort für die vierbeinigen Mitglieder der enia-Familie. So aufgestellt präsentiert sich enia als progressiver und attraktiver Arbeitgeber, der junge Talente anzieht, die auch in Zukunft dafür sorgen werden, dass enia eines der innovativsten Unternehmen der Branche bleiben wird.





