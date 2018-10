«Wer oft kopiert wird, muss sich für ein Original halten!»

30.10.18

Mit der Weltneuheit JAZZ macht enia flooring seit einigen Monaten wieder einmal von sich reden. Das innovative Unternehmen hat sich mit richtungsweisenden Eigenentwicklungen innerhalb kurzer Zeit am deutschsprachigen Bodenbelagsmarkt etabliert und gehört zu einer erfolgreichen Schweizer Firmengruppe, welche über 100 Patente im Bereich Fussbodentechnik hält. Mit JAZZ – einer LVT Kollektion, die Raum für individuelle Gestaltung und über 100 Kombinationsmöglichkeiten bietet - hat enia nun wiederum einen überraschenden Coup gelandet und einmal mehr ihre Entwicklungsstärke bewiesen.



Enia fokussiert ihre Entwicklungskompetenz vor allem auf LVT Beläge, Mehrschichtprodukte auf der eigenentwickelten, wasserfesten Trägerplatte droplank® und Parkett. Erhebliche Ressourcen fliessen dabei in die Entwicklung anspruchsvoller Oberflächen und Dekore, gefolgt von substantiellen Investitionen in höchste Funktionalität und immer ausgereiftere Technik. Erfolgreiche Lancierungen nutzt man bei enia nicht um sich zurückzulehnen, sondern als Ansporn für stetige Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die veränderten Ansprüchen der Kunden in Bezug auf Komfort, Wohlbefinden und Sicherheit gerecht werden und sich in verschiedenste Einrichtungstrends integrieren lassen. Bei enia denkt

man immer einen Schritt voraus!



Die Liebe zu den Produkten ist entscheidend



«Die Inspiration zu neuen Entwicklungen findet unser Team auf internationalen Design-Messen, Reisen in alle Welt sowie den sozialen Medien. Darüber hinaus nehmen wir für unsere enia Designs die Natur zum Vorbild, eine bessere und vielfältigere Inspiration gibt es nicht.» meint Moritz Mühlebach, Leiter Entwicklung und Innovation bei enia. «Natürlich sind wir auch in engem Kontakt mit Kunden und Bodenlegern, beispielsweise auf der jährlichen enia Roadshow. Durch diesen Austausch haben wir einige interessante Denkanstösse bekommen.» Neue Konzepte erarbeitet man bei enia im Dialog mit allen Beteiligten. Die Mitarbeiter gehören zu den Besten der Branche und bringen unterschiedliche Sichtweisen und Kompetenzen ein. «Wir stellen den Status Quo, Produkte und auch Abläufe, permanent in Frage. Dieses kreative Arbeitsklima fördert den Teamspirit.» erklärt Janine Heberle den Prozess der Ideenfindung bei enia. Dank dem Input unserer Partner und Mitarbeiter wird das Unternehmen von einer Erfolgswelle getragen und es entsteht eine mehr als bloss monetäre Bindung zur Firma. Für den herausragenden, gemeinsamen Erfolg spielen in der enia Philosophie auch die emotionelle Beziehung zu den Produkten und Freude am gemeinsamen Tun eine wichtige Rolle.



Niemals nur «auch dabei»



Sowohl bei den Produkt-Entwicklungen als auch im Marketing und Vertrieb geht enia ihren eigenen Weg und orientiert sich nicht an Mitbewerbern. «Wir positionieren uns ganz klar als Innovationsleader und das Management verfolgt eine ganz klare Vision, wo wir mit enia in ein paar Jahren sein wollen.» bekräftigt Moritz Mühlebach den Führungsanspruch des Unternehmens.



Dazu sucht Enia laufend neue Lieferanten für die verschiedenen Belagsbestandteile und optimiert jeden einzelnen Schritt, bis ein herausragender, innovativer Belag nach Schweizer Qualitätsstandards entsteht: Als Beispiel, bei dem enia definitiv das richtige Gespür für neue Marktbedürfnisse hatte, führt Entwicklungsleiter Mühlebach aus: «Als viele noch auf 5mm Vollvinyl oder LVT auf HDF-Trägerplatten setzten, entwickelte enia schon eine wasserfeste Trägerplatte. Alle unsere LVT Beläge sind bereits mit dieser exklusiven droplank® Technologie ab Lager verfügbar, während andere noch dabei sind, ihr Sortiment zu überdenken.»



Partnerschaften mit den Besten



Von der Trägerplatte über das Dekorpapier bis hin zur Nutzschicht und dem unverkennbaren Embossing verlangt enia von seinen Produzenten Perfektion bei jedem Produktionsprozess und nimmt Einfluss bis ins kleinste Detail.



Enia verzichtet bewusst auf eigene Produktionsstätten und gewinnt dadurch enorm an Flexibilität und kann sein Portfolio schnell auf neue Marktbedürfnisse ausrichten, da keine bestehenden Produktionskapazitäten ausgelastet werden müssen. «Für unsere verschiedenen Beläge wählen wir die jeweils optimalen und modernsten Produktionsbetriebe auf der ganzen Welt aus.» erklärt Moritz Mühlebach enia’s Fokus auf die Kernkompetenzen Entwicklung, Marketing und Vertrieb. Solche Kooperationen fordern

sowohl enia und auch die Hersteller immer wieder neu. «Wir sind laufend auf der Suche nach visionären Partnern, die die Chancen der enia Bodenbelagsinnovationen erkennen und gewillt sind, mit uns in neue Ideen zu investieren. Dafür profitieren sie im Gegenzug von unserem Schweizer Know-How, das dann wiederum auch in eigene Produkte des Produzenten einfliessen kann.» erklärt Moritz Mühlebach das Konzept hinter den erfolgreichen Kooperationen.



Qualitätstests im eigenen Labor



Auch wenn das Unternehmen keine eigenen Produktionsstätten unterhält, wäre es falsch, enia auf eine reine Vertriebsgesellschaft zu reduzieren. In Asien und Europa arbeitet enia mit eigenen Leuten, die bei jedem produzierten Quadratmeter die enia Qualität nach Schweizer Standard sicherstellen und die Entwicklung von enia vor Ort weiter vorantreiben und Produktionen überwachen. In der Schweiz hat das Entwicklungsteam gerade neue Räumlichkeiten bezogen. Das grosszügigere, moderne Ambiente bietet

noch mehr Inspiration für Designentwicklung und Möglichkeiten zum Relaxen und spielerischen Gestalten. Kreativitätsfördernde Arbeitsumgebungen, wie man sie von Internetgiganten kennt, waren hier Vorbild. Darüber hinaus hat enia stark in eine vergrösserte Infrastruktur und modernste Labor-Technik zur Qualitätssicherung vor Ort und inhouse investiert.



Bodenbeläge als Design-Statements



Enia fokussiert mit seinen Belägen klar auf Alleinstellung durch Design und Innovation, denn in der Gunst der Kunden stehen heutzutage mehr und mehr individuelle und ausgefallene Dekore ganz oben. Bei der Fülle von Anbietern sind es Nuancen, die den wichtigen Unterschied und den Belag einzigartig machen - wie zum Beispiel bei enia‘s edler Parkettkollektion SEGOVIA: Die ausdrucksstarke, handgehobelte «Wave-Optik» des Belags erzählt eine Geschichte und wirkt, als hätten bereits ein paar Generationen darauf gelebt. Perfekt also für den aktuellen Vintagetrendoder «Shabby-Chic» Stil. Ein grosses Revival erlebt auch gerade Fischgratmuster – bei enia ist Fischgrat bereits in verschiedensten Varianten in die LVT Kollektion JAZZ integriert und auf dem Markt. Ganz spielerisch werden hier unterschiedliche Komponenten auf einfachste -und gerade deshalb so raffinierte Weise- in wirkungsvolle und höchst individuelle Bodendesigns umgesetzt. Neben diesen aktuellen Highlights ist man beim Unternehmen stolz auf die weiteren Produkte in der Pipeline, die den Alleinstellungsgedanken von enia’s starkem Portfolio durch ihre Innovationskraft noch weiter stärken. Entsprechend bringt Ingo Seemayer, Geschäftsführer von enia flooring, die Vision des noch jungen Unternehmens auf den Punkt: «Wir sind gekommen, um zu bleiben!»





(lifePR) (