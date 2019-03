08.03.19

Dieses Frühjahr setzt engelbert strauss neue Statements in der Workwear-Welt! Denn neben dem breiten Teamwear-Sortiment baut das Unternehmen von nun an noch mehr auf die Individualisten. Mit den neuen e.s Produkten werden alle bisherigen Grenzen gesprengt, robuste Workwear alltagstauglich und der Arbeitsplatz kurzerhand zum eigenen Spielfeld. Frei nach dem Motto: Your Work! Your Style!



Freiheit, Individualität und Kreativität: Im Jahre 2019 sind das die Dinge, nach denen viele Menschen streben. Sich selbst verwirklichen und dabei auch so aussehen: Darauf setzt die neue Workwear von engelbert strauss! Hier wird die Jeans zur robusten Arbeitshose, lässige Sneaker zum sicheren Arbeitsschuh und funktionale Basics zum Hingucker eines Outfits. Diese Styles gehen neue Wege – auf der Baustelle und im Alltag!



Jeans-Revolution: POWERdenim!



Die neue engelbert strauss Saison ist nicht nur ist nicht nur ein weiterer Schritt in Richtung individuelle Workwear, sondern setzt außerdem auf neue Funktionen, Materialien und außergewöhnliche Farbwelten. Ein Highlight unter den e.s. Neuheiten sind die POWERdenim-Workerjeans. Dank dem Einsatz der Superfaser Dyneema® verwandelt engelbert straussJeans in eine e.s. POWERdenim. Ihre Eigenschaften: extrem abriebstark, super reißfest und trotzdem absolut flexibel! Gleich drei unterschiedliche Herrenmodelle, eine Short und eine Jeans für Kids sind ab sofort in den Stores und online erhältlich.



Funktional, sicher, individuell: Worker-Sneaker!



Die auffälligsten Hingucker unter den Neuheiten sind wohl die e.s. Worker-Sneaker! Gleich fünf neue O1 Berufsschuhe und drei sichere Sneaker der Klasse S1 gehen dieses Frühjahr ins Rennen um die beliebtesten Arbeitsschuhe. Und so vielfältig wie ihre Farbkombinationen, so abwechslungsreich sind auch die Einsatzmöglichkeiten. Denn egal ob besonders leicht wie der O1 Berufsschuh Uranos, extrem stylisch wie der O1 Berufsschuh Ptah oder sicher wie der S1 Sicherheitsschuh Erebos – diese Worker-Sneaker halten die Dinge am Laufen und sind dabei ebenso besonders wie ihre Träger.



Mehr als nur Basic!



Auch in Sachen Basics wird es außergewöhnlich! Neben neuen Damen- und Herrenshirts, Sweatshirts und Hoodies bekommen ab jetzt auch die kleinen Großen eine Vielzahl neuer Basics. Auch hier setzt das Unternehmen auf individuelle Looks und zukunftsorientierten Style. Neben einem lässigen Oversize-Sweater für Damen, einem Long-Sweatshirt und coolen Denim-Shirts für Herren und Kids sind vor allem die neuen Vintage-Styles echte Hingucker im Damen-, Herren- und Kinder-Sortiment. Die Vintage-Neuheiten bestechen durch eine lässige Schnittführung und einen besonderen Farbverlauf, der durch ein spezielles Waschverfahren entsteht und jedes Teil zu einem echten Unikat mit dem gewissen Etwas macht.



Und um genau dieses gewisse Etwas geht es bei engelbert strauss! Es geht um Persönlichkeiten, sportliche und funktionale Looks und um hochwertiges Handwerk. Es geht darum, man selbst bleiben zu können, egal ob im Alltag, im Beruf oder als Team – denn genau dafür ist gute Workwear da!



www.engelbert-strauss.de

