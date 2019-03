COLOUR YOUR WAY

08.03.19

So stylisch waren Zehenkappe & Co. noch nie! engelbert strauss präsentiert eine völlig neue Generation sportlicher Berufs- und Sicherheitsschuhe. Modelle, die auf den ersten Blick nicht nach Arbeit aussehen, aber die geballte Ladung Funktion unter dem coolen Design haben.



Dass engelbert strauss immer das gewisse Etwas in seine Workwear-Entwicklungen einfließen lässt, ist bekannt. Doch die neuen e.s. Schuh-Styles gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter: Mit dieser Footwear wird der Arbeitsplatz zum Spielfeld! Schnitte, Farben, Formen, Modelle - hier erinnert auf den ersten Blick nichts an Arbeit. Doch die Funktion ist spürbar, bei jedem einzelnen Schritt.



PERFECT LOOK & FEEL



Besonders leicht, dämpfend und griffig – die Vorteile der Worker-Sneaker in den Schutzklassen S1 und O1 spüren alle sofort, die im Job viel auf den Beinen sind. Atmungsaktives Textil, EVA-Zwischensohlen, Rutschhemmung nach SRC, Sohlentechnologie von Vibram® oder flexible Injected Phylon Laufsohlen: Jedes Modell punktet mit individuellen Komfort-Features. So können auch viel belastete Füße harte Arbeit sportlich nehmen – und dabei unverschämt gut aussehen.



FÜR INDIVIDUALISTEN



Oxidschwarz, salbeigrün, rotorange – die neuen Schuh-Designs schreien förmlich nach echten Persönlichkeiten. Passend zur aktuellen Shirt-Kollektion und lässigen POWERdenim® Jeans treibt die Sneaker-Edition den Worker-Streetstyle auf die (Fuß-)Spitze. Sicherheit und wichtige Komfort-Aspekte bleiben dabei keinesfalls auf der Strecke. Denn auch im Tragegefühl soll jeder den für sich perfekten Schuh finden. Aber Vorsicht! Wie echte Sneaker-Fans wissen: Hat man einmal sein Lieblingsmodell gefunden, kommt man so schnell nicht mehr davon los.



