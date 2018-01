Fernöstlicher Besuch im Iglu-Dorf

Klare Winternächte, funkelnder Sternenhimmel und der Luxus eines „coolen“ Hotelzimmers: Mitten im Zentralschweizer Skigebiet Engelberg-Titlis können Urlauber bis Ostern im Iglu-Dorf nahe Trübsee staunen, speisen und übernachten. Neben der markanten halbkugelförmigen Architektur zieht dieses Jahr ins Eis gemeißelte Kunst aus Fernost alle Blicke auf sich – denn das Iglu-Dorf Engelberg steht 2017/18 ganz unter dem Motto der asiatischen Kultur. So gastieren von 2. bis 4. März 2018 gar echte Shaolin-Mönche in der Schneeanlage, wo sie Besucher zweimal täglich in chinesischen Kampfkünsten unterrichten. Zudem geben die Meister der Bainesser-Schule jeweils mittags eine kleine Show zum Besten. Alle Infos und Preise unter www.iglu-dorf.com



Wohnen wie die Inuit. Bereits zum 13. Mal öffnet das Iglu-Dorf zwischen 23. Dezember 2017 und 1. April 2018 seine Pforten in Engelberg/Zentralschweiz. Gäste schlafen zum Beispiel im Sechser-Schnee-Iglu oder zu zweit im Romantik-Iglu. Wer es wärmer mag, schlägt sein Lager im beheizten Hot-Iglu auf. Neben den 15 „Zimmern“ verfügt das Dorf zudem über ein eigenes Restaurant samt Küche, Bar sowie Whirlpool-Bereich. Auch für Tages- und Abendgäste gibt es ein abwechslungsreiches Programm: Bei Führungen, Konzerten oder Käsefondues zu später Stunde verbringen Urlauber gemütliche Stunden in frostiger Umgebung – ohne dabei frieren zu müssen. Denn durch die beidseitig isolierende Wirkung des Schnees fühlen sich null Grad im Iglu-Hotel bei minus 15 Grad Außentemperatur unerwartet warm an.



Preisbeispiel: Eine Nacht im Mehrbett-Iglu kostet CHF 159/Pers. und beinhaltet zusätzliche Leistungen wie Abendessen, Benutzung des Whirlpools, Guten-Morgen-Tee serviert am Expeditionsschlafsack sowie Frühstücksbuffet im Berghotel Trübsee. www.iglu-dorf.com



Weitere Auskünfte auch bei Engelberg-Titlis Tourismus unter +41 41 6397777 oder www.engelberg.ch

Engelberg-Titlis Tourismus AG - Tourist Center -

In Engelberg in der Zentralschweiz ist Skifahren von Oktober bis weit in den Mai hinein möglich. Unter die Top-10-Skigebiete der Schweiz gekürt, verdankt der Wintersportort seine Schneesicherheit vor allem dem 3.239 Meter hohen Titlis-Gletscher. Das dazugehörige Skigebiet umfasst 82 Pistenkilometer, 22 Lifte und Bergbahnen sowie ein anspruchsvolles freies Gelände - das vor allem in Freerider-Kreisen seit Langem auch international geschätzt wird.





