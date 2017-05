Mit Enchanting Travels ab sofort auch nach Indonesien

Der Spezialreiseveranstalter Enchanting Travels hat sein Portfolio um eine weitere, spannende Destination in Asien erweitert: Ab sofort bietet das Unternehmen nun auch Individualreisen nach Indonesien an.



Mit über 17.000 Inseln ist Indonesien der größte Inselstaat der Welt und hat sich zu einem beliebten Reiseziel entwickelt; nicht nur wegen des guten Preis-Leistungsverhältnisses für Touristen, sondern auch wegen der spannenden Kombination aus traumhaften Stränden und einer beeindruckenden Natur und Kultur.



Zu den bekanntesten Reisezielen in Indonesien gehört Bali; hinduistisch geprägt und bekannt für seine grünen Reisterassen inmitten einer Berglandschaft, beeindruckende Tempel und herrliche Wasserfälle. Im Zentrum liegt Ubud, das kulturelle Herzstück der Insel. Ein Highlight für Gäste von Enchanting Travels ist hier die Begegnung mit einem „Wunderheiler“, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringt – ein unvergessliches, authentisches Erlebnis einer indonesischen Tradition.



Ein andere Seite Indonesiens können Reisende auf den größeren, muslimisch geprägten Inseln Java, Sumatra und Borneo erleben. Auf Java, der Hauptinsel des indonesischen Archipels, liegt die Hauptstadt Jakarta, eine pulsierende Metropole wo jahrtausendealte Traditionen auf paradoxe Weise auf westlichen Einflüsse treffen. Die Insel gehört zum pazifischen Feuerring; es lohnt sich ein Aufstieg auf den Berg Pananjakan, der eine atemberaubende Aussicht auf den aktiven Vulkan Mount Bromo im Semuru Nationalpark bietet.



Im dichten Regenwald von Sumatra und Borneo trifft man mit etwas Glück noch auf Orang-Utans, die mittlerweile vom Aussterben bedroht sind. Auf Borneo bietet Enchanting Travels die Möglichkeit, sich im Dschungel auf die Spuren dieser beeindruckenden Tierart zu begeben.



Preise für eine 13-tägige Rundreise durch Indonesien starten bei ca. 2.135€ p.P. (exkl. internationale Flüge). Weitere Inspiration, Reiseideen und Beispielreisen für Indonesien finden Sie hier: www.enchantingtravels.de/reiseziele/asien/indonesien



Enchanting Travels gehört zu den führenden Spezialreiseveranstaltern in Deutschland und bietet maßgeschneiderte Fernreisen in über 30 Länder in Südamerika, Afrika und Asien. Weitere Informationen unter www.enchantingtravels.de

