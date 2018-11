Neue Führungsposition bei Emsa Garten

27.11.18

Michael Christoffer (50) ist seit dem 1. November 2018 in der Funktion „Head of Garden Business“ für die Emsa GmbH tätig. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Gartenbranche und veranwortete zuletzt das internationale Produktmanagement bei der COMPO GmbH.



„Die im EMSA Sortiment vorgehaltenen, sehr attraktiven Produkte und eine konsequent an den Kundenbedürfnissen sowie auf Innovationen ausgerichtete Sortimentsstrategie stellen das wesentliche Gerüst unserer Wachstumsstrategie der kommenden Jahre dar“, sagt Christoffer. „Die Integration in die Organisation des Weltmarktführers Groupe SEB, mit seinen internationalen Top-Marken wie Krups, Tefal oder WMF bietet uns hierfür eine hervorragende Basis.“



