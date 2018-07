Skytrax World Airline Awards 2018: Emirates erhält zum 14. Mal in Folge Auszeichnung für weltweit bestes Bordunterhaltungsprogramm

Weltbestes Kino und Entertainment über den Wolken: ice, das Bordunterhaltungsangebot von Emirates, wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2018 zum 14. Mal in Folge als „World’s Best Inflight Entertainment“ durch das renommierte Passagierbefragungsinstitut Skytrax prämiert.



Die Skytrax World Airline Awards gelten als globaler Maßstab für Spitzenleistung in der Airline-Branche. Die diesjährige Passagierbefragung zum Thema Kundenzufriedenheit fand zwischen August 2017 und Mai 2018 statt und umfasst das Feedback von über 20 Millionen Flugreisenden aus 100 Ländern zu 335 Fluggesellschaften.



„Es ist eine Ehre, diese Anerkennung von Skytrax für unser Engagement im Hinblick auf Innovation und exzellenten Service zu erhalten. Wir arbeiten hart daran, uns unsere Kreativität zu bewahren und unseren internationalen und multikulturellen Fluggästen kontinuierlich ansprechende Inhalte zu liefern. Die Tatsache, dass diese Auszeichnungen auf direktem Kundenfeedback basieren, freut uns umso mehr und zeigt, dass sich die harte Arbeit auszahlt, die in das Emirates-Erlebnis gesteckt wurde“, so Patrick Brannelly, Emirates Divisional Vice President, and Customer Experience (IFEC).



Emirates setzt regelmäßig Branchenstandards und war die erste Fluggesellschaft, die im Jahr 1992 flottenweit Bildschirme an jedem Sitzplatz eingeführt hat. Heute bietet die Fluggesellschaft einen der umfangreichsten und modernsten Unterhaltungs- und Kommunikationsservices über den Wolken. ice, das vielfach ausgezeichnete Bordunterhaltungsprogramm, bietet aktuell über 3.500 Unterhaltungskanäle, darunter mehr als 100 Kinderprogramme und 850 Filme aus der ganzen Welt. Zusätzlich zu der einzigartigen Inhalts-Vielfalt hat Emirates in die Bereitstellung von Konnektivität und Live TV für seine Kunden investiert. Über 70 Prozent der Emirates-Flotte sind mit Live TV ausgestattet, darunter alle Boeing 777-200LR- und 777-300ER-Jets. Mit Live TV können Sportfans ihre Lieblingsmatches und Turniere auf Sport 24 und Sport 24 Extra live verfolgen. Passagiere haben außerdem Zugriff auf verschiedene Nachrichtenkanäle wie CNN, BBC, World News, Sky News, Euro News, CNBC und NHK World.



Kostenloser WLAN-Zugang wird derzeit in über 99 Prozent der gesamten Emirates-Flotte, darunter an Bord aller A380-, 777-300ER- und 777-200LR-Jets, angeboten. In allen Klassen erhalten Passagiere kostenlos 20 Megabyte und knapp eine Million Passagiere im Monat nutzen dieses Angebot während des Fluges. Mitglieder von Emirates Skywards, dem Vielfliegerprogramm der Airline, genießen je nach Mitgliedsstatus und Reiseklasse zusätzliche Vorteile wie unbegrenzt kostenfreies WLAN in der First Class und der Business Class.

Emirates Airlines - Direktion für Deutschland

Emirates verbindet mit jeweils drei täglichen Liniendiensten ab Frankfurt und München sowie jeweils zwei täglichen Flügen ab Düsseldorf und Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sportevents und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Das Streckennetz umfasst 161 Ziele in 86 Ländern auf sechs Kontinenten. Emirates fliegt seit 1987 ab Deutschland, inspiriert seitdem zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Emirates betreibt mehrere tägliche Verbindungen ab Frankfurt, München und Düsseldorf mit seinem Flaggschiff Airbus A380. Ab 29. Oktober 2018 wird auf einem der beiden täglichen Hamburg-Flüge ebenfalls die A380 eingesetzt. An Bord der modernen Flotte von 270 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Emirates Skywards ist das preisgekrönte, kostenfreie Vielfliegerprogramm. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo transportiert aus Deutschland Exportgüter wie Elektronik, Arzneimittel, Auto- und Ersatzteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika oder Asien. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Emirates Group gehörenden Unternehmen Emirates Holidays und Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.de.



