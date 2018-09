Emirates verkündet Codesharing-Partnerschaft mit Jetstar Pacific

.



- Ergänzung zu den täglichen Abflügen von Dubai nach Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi

- Verbindungen für Emirates-Passagiere zu 14 weiteren Inlandszielen in Vietnam

- Erweiterte Verbindungsmöglichkeiten von Vietnam nach Singapur, Thailand, Japan, China, Hongkong und Australien



Emirates, die größte internationale Fluggesellschaft der Welt, und Jetstar Pacific (BL) haben am Dienstag eine neue Codesharing-Partnerschaft verkündet, mit der die bestehende Kooperation zwischen beiden Airlines erweitert wird. Die neue Partnerschaft mit Jetstar Pacific ermöglicht es Emirates-Passagieren aus Deutschland, nahtlos auf Inlandsflüge innerhalb Vietnams umzusteigen, zusätzlich zu Flügen, die Vietnam mit Singapur, Thailand und Australien verbinden.



Die neuen Codesharing-Flüge verbinden Passagiere von Emirates mit 14 vietnamesischen Zielen ab Ho-Chi-Minh-Stadt und sechs Städten ab Hanoi. Zudem wird Emirates Codesharing-Flüge zwischen dem Drehkreuz von Jetstar Pacific in Ho-Chi-Minh-Stadt und Singapur sowie Bangkok anbieten, die als Zubringer für Emirates-Passagiere dienen, die ihre Reise nach Brisbane, Melbourne oder Sydney fortsetzen.



Das Codeshare-Abkommen umfasst Flüge in die vietnamesischen Städte Ban Me Thuot, Phuquoc, Dalat, Quinhon, Tamky-Chulai, Hue, Pleiku, Nha Trang, Vinh City, Tuy Hoa, Dong Hoi, Thanh Hoa, Haiphong und Da Nang. Im Rahmen der Partnerschaft erhalten alle Flüge von Jetstar Pacific zu den Codeshare-Destinationen eine Emirates-Flugnummer.



Die Partnerschaft ermöglicht es Kunden, Umsteigeverbindungen mit nur einer Reservierung zu buchen und sorgt zudem für ein nahtloses Erlebnis beim Check-in, Boarding und der Gepäckbeförderung während der gesamten Reise. Emirates-Passagiere, die Vietnam erkunden wollen, können außerdem flexible Gabelflüge buchen, mit denen sie entweder nach Ho-Chi-Minh-Stadt oder Hanoi fliegen, und von der jeweils anderen Stadt wieder abreisen können.



„Im Rahmen unserer Bestrebungen, Kunden auf der ganzen Welt zu begeistern, freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit der Jetstar Group durch die Aufnahme von Jetstar Pacific weiter zu intensivieren. Emirates-Kunden erhalten so nicht nur mehr Umsteigemöglichkeiten innerhalb Vietnams und darüber hinaus, sondern profitieren auch vom integrierten Vielfliegerprogramm Emirates Skywards, mit dem sie auch auf den Codeshare-Flügen Meilen sammeln und einlösen können“, so Adnan Kazim, Emirates Divisional Senior Vice President of Strategic Planning, Revenue Optimisation & Aeropolitical Affairs. „Jetstar Pacifics Streckennetz mit 16 Destinationen in Vietnam und sechs weiteren Metropolen innerhalb Asiens ergänzt unsere Flüge von Europa nach Vietnam und von Australien via Singapur und Bangkok zurück nach Vietnam. Unser weltweites Streckennetz, das derzeit über 160 Destinationen weltweit umfasst, wird dadurch sogar noch einmal erweitert.“



Alan McIntyre, Jetstar Executive Manager Networks and Partnerships bezeichnete die Vereinbarung als weitere wichtige Ankündigung von Emirates und Jetstar, mit der die Partnerschaft beider Airlines weiter ausgebaut wird: „Mit dem Codesharing erfüllen wir unser Versprechen, die gesamte Welt besser erreichbar zu machen noch ein Stück mehr, indem wir Emirates-Passagieren unser wachsendes Streckennetz in Vietnam zugänglich machen. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Emirates Skywards weiter auszubauen und den Teilnehmern des Programms Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Meilen bei Jetstar Pacific zu bieten.“



Emirates bietet derzeit Codesharing-Flüge zu 23 Zielen mit Jetstar (JQ) und 12 Zielen mit Jetstar Asia (3K) an. Auf Emirates-Codeshare-Flügen mit Jetstar Pacific, deren Flotte aktuell aus 18 A320-Jets besteht, kommen Passagiere in den Genuss von denselben kostenfreien, großzügigen Freigepäckmengen wie auf Emirates-Flügen sowie Verpflegung an Bord. Reisende profitieren außerdem von bevorzugten Sitzen, da die ersten zehn Reihen der Jetstar-Pacific-Flugzeuge speziell für Kunden der Codesharing-Flüge reserviert sind.





Emirates Airlines - Direktion für Deutschland

Emirates verbindet mit jeweils drei täglichen Liniendiensten ab Frankfurt und München sowie jeweils zwei täglichen Flügen ab Düsseldorf und Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sportevents und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Das Streckennetz umfasst 161 Ziele in 86 Ländern auf sechs Kontinenten. Emirates fliegt seit 1987 ab Deutschland, inspiriert seitdem zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Emirates betreibt mehrere tägliche Verbindungen ab Frankfurt, München und Düsseldorf mit seinem Flaggschiff Airbus A380. Ab 29. Oktober 2018 wird auf einem der beiden täglichen Hamburg-Flüge ebenfalls die A380 eingesetzt. An Bord der modernen Flotte von 271 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern. Emirates Skywards ist das preisgekrönte, kostenfreie Vielfliegerprogramm. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo transportiert aus Deutschland Exportgüter wie Elektronik, Arzneimittel, Auto- und Ersatzteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika oder Asien. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Emirates Group gehörenden Unternehmen Emirates Holidays und Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren