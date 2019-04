Pressemitteilung BoxID: 746519 (Emirates Airlines - Direktion für Deutschland)

Emirates gewinnt TripAdvisor Travelers' Choice Award für die beste First Class

Erstklassiges Reiseerlebnis: Emirates wurde bei den TripAdvisor Travelers' Choice® Awards 2019 mit der Auszeichnung für das beste First-Class-Produkt der Welt geehrt. TripAdvisor ermittelt die Preisträger jährlich basierend auf der Quantität und Qualität der Bewertungen und Rückmeldungen durch TripAdvisor-Nutzer, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten gesammelt werden.



Emirates war die erste Airline, die 2003 das Privatsuiten-Konzept in der kommerziellen Luftfahrt einführte. Sie hat mit zahlreichen weiteren Innovationen wie den Spa-Duschen und der beliebten Bord-Lounge das Reiseerlebnis im Premiumsegement neu definiert. Die neuesten First-Class-Kabinen der Fluggesellschaft verfügen über die ersten vollständig geschlossenen Privatsuiten der Branche mit Schiebetüren, die sich bis zur Kabinendecke erstrecken. Das Premiumprodukt ist von der Mercedes-Benz-Designphilosphie inspiriert und verfügt über elegante Gestaltungselemente wie weiche Ledersitze, eine High-Tech-Steuerungs-Konsole sowie Mood Lightning bei der Kabinenbeleuchtung.



"Das Emirates-First-Class-Produkt ist ein End-to-End-Erlebnis. Es beginnt bereits vor dem Start des Flugs beim Flughafentransfer mit Chauffeur und erstreckt sich von speziellen Check-in-Schaltern, der Nutzung unserer exklusiven Emirates Lounges bis zum Komfort und Service an Bord", erklärt Sir Tim Clark, President Emirates Airline. "Wir haben bereits vor langer Zeit Maßstäbe für First-Class-Reisen gesetzt und investieren kontinuierlich in unser Produkt und künftige Innovationen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass unsere Kunden unser beispielloses First-Class-Erlebnis mit dieser Auszeichnung anerkannt haben."



Neben dem Award für die beste First Class erhielt Emirates außerdem die Auszeichnungen für die "Best Regional Business Class Middle East", "Best First Class Middle East" und wurde als "Travelers' Choice Major Airline Middle East" prämiert.

