Emirates erneut Sponsor beim Ball des Weines 2018 in Wiesbaden

- Bisherige Investition von über 700 Millionen US-Dollar in das Weinangebot der Airline

- Emirates-Weinkeller, der größte einer Airline, fasst 4,7 Millionen Flaschen

- 80 verschiedene Weine, Champagner und Portweine in allen Reiseklassen

- Aktuell deutscher ‚Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Hoheburg Riesling Trocken 2014‘ an Bord



Emirates, die größte internationale Fluggesellschaft der Welt, kehrt im Rahmen der seit 2014 bestehenden Partnerschaft als Premium Partner auf den renommierten Ball des Weines in Wiesbaden zurück. Der vom Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter veranstaltete 18. Ball des Weines findet dieses Jahr am 5. Mai 2018 im historischen Kurhaus Wiesbaden statt. Die Fluggesellschaft wird mit einer eigenen Lounge vor Ort sein, in der die Gäste einen Vorgeschmack auf die vielfach ausgezeichnete Gastfreundschaft von Emirates und die exklusive Auswahl feinster Weine aus der ganzen Welt erhalten, die an Bord ausgeschenkt werden. Emirates bietet jährlich mehr als 270 verschiedene Weine an.



Die „Weinstory“ von Emirates begann im Jahr 2005, als die in Dubai beheimatete Airline ihr strategisches Konzept zum Kauf von Weinen einführte. Mit einer Langzeit-Investition von bis dato über 700 Millionen US-Dollar ist das Weinprogramm eine entscheidende Komponente der Bordgastronomie und des gesamten Reiseerlebnisses von Emirates. Die Fluggesellschaft lagert aktuell in ihrem Weinkeller im französischen Burgund 4,7 Millionen Flaschen Wein, von denen einige erst im Jahr 2027 lange genug gereift sein werden, um an Bord ausgeschenkt zu werden.



Täglich serviert Emirates seinen Passagieren in allen Klassen 80 verschiedene Weine, Champagnersorten und Portweine aus den besten Weinanbaugebieten der Welt in 12 Ländern. Im vergangenen Jahr haben Emirates-Passagiere alleine in der Economy Class 12,6 Millionen Weinfläschchen konsumiert. Im Jahr 2020 rechnet Emirates über sein globales Streckennetz hinweg mit 23 Millionen ausgeschenkten Flaschen Wein an Bord. Unter den Weinen, die aktuell an Bord verfügbar sind, befindet sich der deutsche ‚Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Hoheburg Riesling Trocken 2014‘ vom größten Weingut Deutschlands in Familienhand, dessen Gründung ins Jahr 1597 zurückreicht. Im Jahr 2017 wurden sieben verschiedene deutsche Weine mit insgesamt 210.452 Flaschen an Passagiere in allen Kabinen ausgeschenkt.



„Das zentrale Element unserer Servicephilosophie ist es, unseren Kunden stets das beste Borderlebnis zu bieten. Wir haben unser Weinprogramm so entwickelt, dass es diesem Versprechen nachkommt. Unsere Selektionskriterien beinhalten nicht nur die Weinqualität und wie ein Wein mit den Gerichten, die an Bord serviert werden, harmoniert, sondern auch die Reaktion des Weines auf die 11.000 Meter Flughöhe. Über die Jahre haben wir ein Weinprogramm aufgebaut, das das Interesse exklusiver Weingüter auf der ganzen Welt auf sich zieht und wir sind stolz darauf, dass unsere Weinlisten den Vergleich mit Top-Restaurants in den Metropolen dieser Welt nicht scheuen müssen“, so Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.



Dem Weinangebot von Emirates liegt die Strategie zugrunde, außergewöhnliche Weine „en primeur“ zu kaufen, also Jahre vor der eigentlichen Markteinführung, und diese zur Reifung einzulagern. Während die meisten Fluggesellschaften ihre Weine über Vermittler beziehen, hat Emirates‘ eigenes Team von Weinkennern direkte Beziehungen zu einigen der weltweit renommiertesten Weingütern aufgebaut, um die exklusivsten und seltensten Weine für seine Kunden auswählen zu können.



Aufgrund langjähriger Beziehungen mit Winzern hat Emirates Zugang zu den erlesensten Weinsorten. Zentraler Bestandteil des Weinkellers sind Weine aus der Bordeaux-Region in Frankreich, die knapp die Hälfte des gesamten Wein-Portfolios der Airline ausmachen. Mit Weinsorten von Frankreichs renommiertesten Weinanbaugebieten, darunter Château Lafite, Château Margaux, Château Latour, Château Haut-Brion und Château Mouton-Rothschild, ist das Weinangebot von Emirates der Traum eines jeden Weinkenners.



Emirates bezieht seine Weine für das regional zugeschnittene Portfolio aus den größten Anbauregionen der Welt: Frankreich, Deutschland, Australien, Neuseeland, Argentinien, Chile und Südafrika.



Die sorgfältig zusammengestellte Weinauswahl und die Weinstrategie von Emirates sind in einem 2015 erschienenem Kurzfilm portraitiert, der im Bordunterhaltungsprogramm ice und auf YouTube verfügbar ist und auch die Beziehungen der Fluggesellschaft zu den besten Weingütern der Welt zeigt. Passagiere können sich im Vorfeld über die Weinkarte auf ihrem jeweiligen Flug informieren.

