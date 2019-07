Pressemitteilung BoxID: 759941 (Emirates Airlines - Direktion für Deutschland)

Emirates Skywards und The Bicester Village Shopping Collection schließen Partnerschaft

Skywards-Mitglieder können beim Einkaufen an elf Zielen in Europa und China Meilen sammeln

Die neue Partnerschaft zwischen The Bicester Village Shopping Collection und Emirates Skywards ermöglicht Mitgliedern des preisgekrönten Treueprogramms von Emirates und flydubai beim Einkauf in einer Shopping-Destination von The Bicester Village Shopping Collection Skywards-Meilen zu sammeln.



Die Partnerschaft bietet den mehr als 23 Millionen Mitgliedern von Emirates Skywards eine Skywards-Meile für jeden Euro, Yuan und jedes Pfund, die in den mehr als 1.300 Boutiquen von The Bicester Village Shopping Collection in Europa und China ausgegeben werden. Dies gilt für die gesamte dort erhältliche Produktpalette führender Mode- und Lifestyle-Marken. Die beim Einkauf gesammelten Skywards-Meilen können für eine Vielzahl von Prämien eingelöst werden: darunter Flüge, luxuriöse Hotelaufenthalte, Shopping und vieles mehr.



Als weltweit größte internationale Fluggesellschaft bietet Emirates pro Woche über 133 Flüge nach Großbritannien, 14 nach Irland, 34 nach Frankreich, 70 nach Deutschland, 13 nach Belgien, 56 nach Italien, 28 nach Spanien und 35 Flüge nach China an – allesamt Länder, in denen sich die Villages befinden. In wunderschöner ländlicher Umgebung und maximal eine Stunde von den großen Metropolen der Welt entfernt, bieten die Villages ihren Besuchern Marken wie Alexander McQueen, Anya Hindmarch, Balenciaga, Bally, Bamford, Brunello Cucinelli, Celine, Church’s, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Marni, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Salvatore Ferragamo, Smythson, Stella McCartney, Vivienne Westwood und viele mehr. Dabei profitieren Kunden beim Einkauf von Preisen, die bis zu 60 Prozent unter den empfohlenen Verkaufspreisen in Europa und bis zu 80 Prozent unter denen in China liegen.



Platin- oder Gold-Tier-Mitglieder von Emirates Skywards haben zudem Zugang zu den exklusiven VIP-Lounges im Kildare Village bei Dublin, La Vallée Village bei Paris, Wertheim Village bei Frankfurt (auf Anfrage), Ingolstadt Village bei München (auf Anfrage), Maasmechelen Village bei Brüssel, Fidenza Village bei Mailand, La Roca Village bei Barcelona, Las Rozas Village bei Madrid und Shanghai Village und Suzhou Village in China. Dieses VIP-Privileg ist im Bicester Village bei London Platin-Mitgliedern vorbehalten.



Alle Villages sind bequem mit dem Auto, Zug oder einem Shopping Express®-Bus zu erreichen ‒ letzterer wird als Shuttle-Service von und zu den Städten angeboten, die zugleich Verkehrsknotenpunkte sind. Für die Besucher besteht die Möglichkeit den Customer Shopping Service in Anspruch zu nehmen. Um ihre Einkäufe in Meilen umzuwandeln, müssen Emirates Skywards-Mitglieder lediglich die Quittung und ihre Skywards-Mitgliedsnummer in einem der Touristeninformationszentren in den Shopping Destinationen vorlegen.



Marcelo Molinari, Tourism Director bei The Bicester Village Shopping Collection: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Emirates Skywards und darüber, den Gästen unserer Collection of Villages in Europa und China besondere Privilegien anbieten zu können. Zudem können wir den anspruchsvollen Emirates-Passagieren unsere Villages und die kulturell sehr interessanten Regionen, in denen sie gelegen sind, näherbringen. Wir möchten all unseren Gästen ein erstklassiges Einkaufserlebnis bieten, während sie zugleich für ihre Treue zu Emirates, flydubai oder deren Partnerfluggesellschaften belohnt werden.” Dr. Nejib Ben Khedher, Senior Vice President, Emirates Skywards: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit The Bicester Village Shopping Collection. Unsere Mitglieder können ab sofort Skywards-Meilen sammeln, indem sie ihre bevorzugten Mode- und Lifestyle-Marken in den Villages an elf Destinationen in Europa und China einkaufen. Mit dieser Partnerschaft wollen wir für unsere Mitglieder relevant bleiben und ihnen noch mehr Möglichkeiten bieten, beim Reisen, Einkaufen und bei Lifestyle-Erlebnissen ihre Meilen zu sammeln und einzulösen.”



Über The Bicester Village Shopping Collection



The Bicester Village Shopping Collection betreibt elf Shopping Destinationen an preisgekrönten Reisezielen in Westeuropa und China, jeweils in Reichweite einiger der wichtigsten Flugdrehkreuze und Großstädte der Welt: London, Paris, Shanghai, Mailand, Barcelona, Madrid, Brüssel, Dublin, Antwerpen, Köln, Düsseldorf, München, Frankfurt und Suzhou. Diese „Collection” von Value Retail verfügt nicht nur durch ihren beispiellosen Markenmix über ein Alleinstellungsmerkmal ‒ die Zentren liegen auch in jeweils schöner landschaftlicher Umgebung, die nahegelegenen Städte bieten reichhaltige kulturelle Angebote, dazu kommen ein bemerkenswerter Service und Nachlässe von 60 Prozent und mehr auf die empfohlenen Verkaufspreise. In jedem Village finden sich die renommiertesten Modeund Lifestyle-Boutiquen der Welt, und jedes „Village” bietet außergewöhnliche Erlebnisse und Gastlichkeit für die anspruchsvollsten Gäste aus aller Welt. Erfahren Sie mehr unter TheBicesterVillageShoppingCollection.com

