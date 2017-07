SuisseEMEX und MFO Mehrwertfabrik Oerlikon schliessen Allianz

Weiterbildung, Netzwerken und erlebnisreiche Interaktion mit Ausstellern und Experten – das ist die SuisseEMEX’17 - die grösste Schweizer Expo für Marketing-, Event- und Promotion, welche am 29. & 30. August 2017 zum 11. Mal in der Messe Zürich stattfindet. Die innovative Veranstalterin EMEX Management GmbH entwickelt stetig das SuisseEMEX Messeformat zu einer ganzjährigen Wissens- und Networkingplattform für Weiterbildung und Begegnung weiter und schliesst hierfür eine neue Allianz mit der MfO Mehrwertfabrik Oerlikon GmbH – dem unabhängigen Kompetenzcenter für Transformation, Innovation und Businessdesign. Erstmal erlebbar wird das umfassende Weiterbildungs-Angebot schon während der SuisseEMEX: Der 1. Digital Summit für KMU startet mit über 80 Partnern und plant anschliessend eine «On Tour» Roadshow in Schweizer Städt. Im MfO Haus sind erste thematische Workshops mit namhaften Marketing- und Digital-Experten ab Herbst 2017 geplant.



Bei der Umsetzung des Festivalkonzepts als Wissens- und Netzwerkplattform der Branche nimmt die SuisseEMEX eine Vorreiterrolle ein. «Bereits seit einigen Jahren bieten wir Plattformen und Angebote, die über eine klassische Messe hinausgehen. In diesem Jahr wollen wir noch einen Schritt weitergehen und haben mit der MfO - der Ideenschmiede seit 1876 – den perfekten Partner und Ort gefunden, um Schweizer KMUs eine Plattform zu bieten, wo regelmässig neueste Trends und Innovationen diskutiert und erarbeitet werden können», so Ewa Ming, Geschäftsführerin der EMEX Management GmbH. Ziel ist, interaktive, mehrwertorientierte und zielgruppengerechte Schulungsformate anzubieten. Event- & Messeteilnehmer sollen aktiv – auch im Vorfeld - am Thema mitgestalten können, um massgeschneidert nach ihren Bedürfnissen Wissenstransfer zu erfahren. Sie werden in den kreativen Prozess eingebunden und Teil der Veranstaltung selbst – gemeinsam mit Partnern, Experten und Ausstellern. Im Mittelpunkt steht dabei der Austausch und das Co-Working.



MfO – Denkschmiede seit 1876 bietet Ausstellern, Experten und EMEX Partnern Raum für Co-Working



Die MfO ist ein unabhängiges Kompetenzcenter für Transformation, Innovation und Businessdesign direkt beim Bahnhof Oerlikon. Das historische Haus hat Dank der grössten Hausverschiebungsaktion der Schweiz nationale Bekanntheit erlangt. Hauptinitiant Hansjörg Bolt, Geschäftsführer zusammen mit Markus Humbel, Leiter MfO bieten verschiedene Kreativ-Räume, wo neue Ideen entwickelt, trainiert und umgesetzt werden können. Dank der Allianz und dem hochwertigen Kompetenzen Pool seitens MFO entsteht methodische Vernetzung. Gemeinsam werden Synergien und Kompetenzen geteilt. Verschiedene Forum-Formate und Workshops werden gemeinsam entwickelt, andere können für Dritte auch massgeschneidert konzipiert und angeboten werden, sei dies ein Werkstatt-Diskurs, Kaminfeuergespräch, Brown-Bag Lunch oder gar eine kleine Expo. An der SuisseEMEX wird MfO die ersten konkreten Workshop- und Schulungshemen vorstellen.



Über SuisseEMEX: SuisseEMEX ist einerseits die grösste Ideen- und Begegnungsplattform der Schweizer Marketing-, Event- und Promotionbranche für neue Kontakte und Weiterbildung als inspirierendes Marketingfestival für Marketeers, Kreativeschaffede und Weiterdenker. Seit 2017 wird die SuisseEMEX Messe ergänzt mit dem 1. Digital Summit für KMU. Anderseits wird sie Co-Veranstalterin von Weiterbildungsformaten im MfO Haus in Zürich-Oerlikon und organisiert mit namhaften Partnern die Digital Summit «On Tour» Roadshow für Digitalisierung von KMU.

