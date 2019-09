Pressemitteilung BoxID: 768147 (Elzland Hotel Pfauen GmbH)

Natur und Design: Elzland Hotel 9 Linden im Schwarzwald neu eröffnet

Nach wie vor gilt der Schwarzwald als eine der beliebtesten Ferienregionen Deutschlands. Nach der erfolgreichen Eröffnung des Partnerhotels ElzLand Hotel Pfauen im Frühjahr, dürfen sich Reisende ab sofort in Elzach auf ein ganz besonderes Hotel freuen, das traditionelles Handwerk und lebendige Moderne auf ästhetische und harmonische Weise miteinander vereint. Das im September 2019 eröffnete Elzland Hotel 9 Linden überzeugt durch viel heimisches Holz und andere natürliche Baumaterialien, Ruhe und Wohlfühlatmosphäre, und ist gleichzeitig puristisch. Von den Zimmern, Appartements, Penthouses bis hin zu den Ferienwohnungen ist, wie man in Elzach sagt, „für jeden ebbis debii“.



Elzach - Lebendiges „Städtli“ in intakter Natur: ideal für Sportlich-Aktive, Städteerkunder und Kulturbegeisterte



Die Region ZweiTälerLand ist reich an abwechslungsreicher Natur, kulturellen Highlights und uralten Bräuchen. Das neue Hotel liegt mitten in Elzach, das von einer großen Fasnetkultur, traditionellem Handwerk, bäuerlicher Landwirtschaft und liebenswerten Menschen geprägt ist. Idyllisch zwischen den Schwarzwaldhöhen und dem Vorgebirge hin zur Rheinebene gelegen, ist das ElzLand Hotel 9 Linden der ideale Ausgangspunkt für spannende Entdeckungen in der Umgebung. Charmante Städte wie Freiburg, Basel, Colmar oder Straßburg sind in kurzer Zeit erreichbar. Sportlich Begeisterte finden beste Bedingungen sowie zahlreiche Wander- und Mountainbike-Routen in schönster Natur vor. Und wer einen Tag relaxen möchte, kann im SPA des nahen Partnerhotels ElzLand Hotel Pfauen eine kleine Auszeit nehmen.



Design trifft auf Schwarzwaldidylle



Klar und doch heimelig: Auf besondere Weise vereint das ElzLand Hotel 9 Linden Tradition und Moderne. Schon von außen ist das Hotel mit seiner eindrucksvollen, geradlinigen Holzfassade ein echter Hingucker. Im Inneren finden sich viele gemütliche Plätzchen zum Verweilen in ungezwungener Atmosphäre. Klare Linien dominieren und sanfte Beige- und Mokkatöne sowie ein ausgewogenes Lichtkonzept tragen zu innerer Ausgeglichenheit bei. Die Kombination von handgefertigten Möbeln aus heimischen Hölzern, wie Weißtanne, Linde und Ulme, vereinen sich gekonnt mit moderner Architektur und liebevoll ausgewählten Designelementen. Diese Mischung erzeugt das besondere Ambiente des ElzLand Hotel 9 Linden und die Gelassenheit, die den Gast schon bei der Ankunft erfasst. Das Haus trägt damit klar die Handschrift des aus Elzach stammenden Eigentümers Hans Karl Herr und des Waldkircher Architekten Thomas Schindler (Architekturbüro Thomas Schindler), die beide bereits für den Umbau des ElzLand Hotel Pfauen in Oberprechtal verantwortlich zeichneten.



Viel Raum zum Sein



Die insgesamt 33 Einheiten - vom großzügig geschnittenen Zimmer über Appartements bis hin zu Ferienwohnungen und Penthouses – verströmen Behaglichkeit und gewähren durch die großzügigen Fensterfronten grandiose Ausblicke in das Elztal. Zwei Zimmer-Varianten stehen zur Verfügung: Zum einen hat die Becherer Möbelwerkstätten Innenausbau GmbH, die direkt aus Elzach stammt, sich bei ihrer Konzeption auf Möbel in sattem Tannengrün und eine moderne sowie geradlinige Einrichtung fokussiert. Zum anderen dürfen sich Gäste auf individuell gestaltete Massivholzmöbel, jedes ein Unikat der regionalen Holzwerkstatt von Wolfgang Weber aus Waldkirch, freuen, die ein ganz besonderes Raumgefühl vermitteln. Alle Zimmer verfügen über Qualitätsmatratzen, die von der Firma Elza in Elzach hergestellt wurden, kostenfreies WLAN, Schreibtisch, TV mit Radio, Safe, Dusche und Föhn. Wie auf „Wolke 9“ darf man sich in den vier Penthouse-Zimmern im obersten Stock fühlen: Die bodentiefen Fenster vermitteln das Gefühl, mitten in der Natur zu sein. Wer länger vor Ort bleiben möchte, für den sind die Ferienwohnungen ideal: auf 51 qm und mit voll ausgestatteter Küchenzeile mit Kühlschrank, Ceranherd sowie Spülmaschine, bieten die Wohnungen ein Zuhause auf Zeit.



Kulinarik: Konzentration auf das Wesentliche



Im Restaurant „Das 9“ ist das Angebot mit Abend-Speisekarte klein, fein und fokussiert. Der Schwerpunkt liegt bei leckeren Roastbeef-Gerichten, immer wieder anders und spannend kombiniert. Küchenchef Matthias Höhne und der gastronomische Leiter Johannes Löffler haben das Konzept gemeinsam erarbeitet und konzentrieren sich dabei auf das Wesentliche: Feine Aromen, die den Gaumen kitzeln, lassen den Gast die Frische der regionalen Küche schmecken. Immer frisch und saisonal.



Zum Schlummertrunk lockt die gemütliche Kaminlounge, in der sich die Fasnet-Kultur der Stadt Elzach im Design wiederfindet, und wo man bei einem Glas Rotwein und mit Blick auf das lodernde Kachelofenfeuer den ereignisreichen Tag genussvoll ausklingen lassen kann.



Platz zum Schaffe und Fäschtle



Vom „Zimmer 9“ bis zum Atrium bietet das Haus Raum für Tagungen und Festivitäten für bis zu 80 Personen. Ein Platz, der für jeden etwas bereithält und in der klaren Schwarzwaldluft alle Sinne öffnet.

