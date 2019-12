Pressemitteilung BoxID: 779456 (Elzland Hotel Pfauen GmbH)

Entspannte Festtage im ElzLand Hotel Pfauen und ElzLand Hotel 9 Linden

Das ElzLand Hotel Pfauen im beschaulichen Oberprechtal zelebriert die Festtage auf ganz entspannte Art: mit einem kulinarischen Weihnachtsmenü rund um die Welt und einem wahrlich zauberhaften Jahreswechsel. Auch im Partnerhotel, dem ElzLand Hotel 9 Linden mitten im Städtli Elzach, darf man sich am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie an Silvester auf entspannte Atmosphäre und ein außergewöhnliches Schlemmermenü freuen.



Das dezent-festlich geschmückte ElzLand Hotel Pfauen stimmt mit seinen beiden Tannenbäumen und dem großen Adventskranz schon beim Betreten der Lobby auf die gemütliche Weihnachtszeit ein. Hoch oben, auf dem Dach der Ende November nagelneu eröffneten Panorama- Außensauna mit Blick über das Hotel hinweg ins Elztal, leuchtet ein heller Stern in den Winterhimmel. Diese Sterne illuminieren zur Weihnachtszeit die Häuser im gesamten Ort Oberprechtal. Der Stern des ElzLand Hotel Pfauen ist durch die Lage am Fuße des Pfauenfelsen der höchste im Ort. Im Innenbereich fügt sich die liebevoll und eher zurückhaltend gestaltete Weihnachtsdekoration nach dem Motto "weniger ist mehr" perfekt in das edel puristische Ambiente des 4-Sterne Hauses ein.



Konzentration auf das Wesentliche



Als Kombination aus Wellnesshotel und Gesundheitszentrum bietet das ElzLand Hotel Pfauen einen idealen Rückzugsort für Ruhesuchende, Genussliebhaber und Aktivurlauber. Auch während der besinnlichen Feiertage verzichtet das Hotelteam deshalb bewusst auf viel Trubel und setzt, ganz nach seiner Philosophie, auf Erholung und Entspannung am knisternden Kaminfeuer. Wer möchte, ist herzlich zu einer stimmungsvollen Glühweinwanderung eingeladen. Die Kaminlounge verwandelt sich in ein gemütliches Weihnachtscafé, in dem man bei Plätzchen, Gebäck, Punsch, Kaffee oder Tee die festliche Stimmung genießen kann. Zeit ist vielleicht das, was heute am kostbarsten ist - und Rückzug. Entschleunigung und die Konzentration auf das Wesentliche: Das Zusammensein mit den Liebsten.



Kulinarische Reise um die Welt



Kulinarisch dürfen sich Hotel- und Restaurantgäste in beiden Hotels auf genussvolle Feiertage freuen. Im ElzLand Hotel Pfauen, das ansonsten auf regionale Produkte setzt, schwelgt man beim Heiligabend-Menü in Köstlichkeiten aus aller Welt. Zum Beispiel mit überraschenden Kombinationen wie sanft gegarten Kalbsbacken und Trüffeljus oder gebackener Kabeljau Praline mit Yuzu Schaum, dem asiatischen Kohl Pak Choi und tropischfruchtigem Mango-Kartoffelpüree - zum Dessert gibt es französische Tarte Tatin vom Apfel (ab 48 Euro p.P., für Hausgäste in den Feiertagsarrangements inbegriffen). Weiter geht es mit dem Festtags-Überraschungsmenü am 25. und 26. Dezember, bis hin zum Silvesterangebot "Magie & Menü" unter anderem mit Hummer-Taco, kubanischer Kochbananensuppe und rosa gebratenem Schulterfilet vom Weiderind (79 Euro p.P., für Hausgäste inbegriffen). Und für alle, die sich am 1. Januar 2020 etwas Gutes tun möchten, dürfte das ausgedehnte "Katerfrühstück" (25 Euro p.P.) genau das Richtige sein. So startet man im ElzLand Hotel Pfauen fulminant und gut gestärkt in ein neues aufregendes Jahr.



Auch das ElzLand Hotel 9 Linden verwöhnt die Festtagsgäste am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag mit einem feinen Drei-Gang-Überraschungsmenü für 45,- Euro p. P. und an Silvester mit einem ganz besonderen Vier-Gang-Menü für 55,- Euro p. P. - Reservierung unbedingt empfohlen. Hier darf man sich zum Beispiel auf ein feines Vorspeisenbuffet aus Land und Fluss freuen sowie nach einem Süßkartoffel-Mango-Süppchen - ganz nach dem Motto des Hauses - ein butterzartes, rosa gebratenes Rinderfilet genießen. Nach dem Dessert, einer fruchtigen Bratapfelmousse mit Zimtorangen, wartet noch ein Mitternachts-Imbiss auf die Gäste.



Die Last-Minute-Geschenkidee: Zeit und Genuss verschenken



Jeder kennt es: kurz vor Heiligabend merkt man, dass man schnell noch für die ein oder andere Person ein schönes Weihnachtsgeschenk benötigt. Auf den Websites beider Häuser kann man online einen Wertgutschein kaufen, zu Hause selbst ausdrucken und fertig ist das Präsent. Selbstverständlich kann man die Gutscheine auch offline per Telefon oder persönlich an der Rezeption erwerben und direkt mitnehmen.



Das ElzLand Hotel 9 Linden



Mitten im idyllischen Schwarzwaldstädtchen Elzach liegt das ElzLand Hotel 9 Linden. In schönster Natur, aber dennoch verkehrsmäßig bestens angebunden, ist das im September 2019 eröffnete Haus der ideale Ausgangsort, um nahe gelegene Städte des Dreiländerecks, wie Freiburg, Basel,Colmar oder Straßburg zu besuchen. Zahlreiche Wanderwege und Mountainbike-Routen laden zu Outdoor-Aktivitäten in nächster Nähe ein. Traditionelles Schwarzwälder Handwerk verbindet sich hier mit modernem lässig-edlen Zeitgeist. Die 33 großzügig geschnittenen und lichtdurchfluteten Einheiten des Hotels bieten größtenteils französische Balkone und einen herrlichen Blick auf das Elztal oder die Stadt Elzach. Sie sind mit kostenfreiem W-LAN, Dusche und vielen weiteren Annehmlichkeiten ausgestattet. Gastronomisch kreist im Restaurant "Das 9" alles um das Thema Roastbeef, immer wieder anders, immer wieder neu und fokussiert auf das Wesentliche. Die entspannte Kamin Lounge und die Bar bieten weitere entspannte Plätze zum Verweilen. www.elzland-hotel-neunlinden.de

