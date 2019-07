Pressemitteilung BoxID: 758914 (Electronic Arts GmbH)

Sea of Solitude ab sofort für PS4, Xbox One und PC erhältlich

Electronic Arts und das deutsche Entwicklerstudio Jo-Mei Games setzen die Segel in die verwunschene Welt von Sea of Solitude, das ab heute als digitaler Download für PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC erhältlich ist. Als Spieler begleitet man Kay auf ihrer persönlichen Reise durch eine geheimnisvolle, überflutete Stadt. Während sie ihr dabei helfen, ihre Einsamkeit zu überwinden, erleben die Spieler eine berührende Geschichte voller Dunkelheit, Licht und Symbolkraft.



Im Laufe ihrer Reise begegnet Kay einer Vielzahl angsteinflößender Monster und erfährt, warum ihre schreckliche Einsamkeit sie selbst in ein solches verwandelt hat, und was sie tun muss, um wieder ein Mensch zu werden. Wie der Wasserstand der Stadt, ändert sich auch ihr Gemütszustand. Spieler lernen mit ihr die intimen Geschichten der Monster kennen und befreien gemeinsam die Welt von ihren düsteren Erinnerungen. In einem besonderen visuellen Stil gehalten, spiegeln die dynamischen Spielumgebungen die Emotionen der Hauptfigur wider. Nach und nach bringt Kay Licht und Farbe in die trübe, stürmische Welt.



Sea of Solitude ist ein innovatives Spiel aus der Reihe EA Originals. Entwickelt wurde es vom leidenschaftlichen Team des Berliner Studios Jo-Mei Games. Sea of Solitude ist zudem das erste Originalprojekt des unabhängigen Studios und von persönlichen Erfahrungen von Einsamkeit geprägt. Mit seiner emotionalen Geschichte von Selbsterfahrung und innerer Stärke bildet das Spiel eine perfekte Ergänzung der EA Originals.



Sea of Solitude ist von der USK ab 12 Jahren freigegeben und ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und Origin für PC erhältlich.



Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Website und auf den EA-Social Media-Kanälen Twitter, Instagram und Facebook.

