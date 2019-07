Pressemitteilung BoxID: 761787 (Electronic Arts GmbH)

Neue Icons und neue Features in Pitch Notes zu EA SPORTS FIFA 20 Ultimate Team

EA SPORTS hat heute neue Icons und diverse neue Features in den Pitch Notes zu FIFA 20 Ultimate Team veröffentlicht. Neben der kürzlich bekanntgegebenen, neuen Icon Zinedine Zidane, umfassen die Pitch Notes weitere zentrale Updates, wie leichteres Team-Management und Social-Spielerlebnisse:





FUT-Freundschaftsspiele: Über diese neue Zentrale kann FUT lokal oder online mit Freunden oder im traditionellen 11-gegen-11-Gameplay in Onlineduellen mit oder ohne Hausregeln gespielt werden. Außerdem gibt es 4 neue Spielvarianten: Überraschungsball, Platzhirsch, Max.-Chemie und Tausch.

Überarbeitetes Aufgaben-System: Neue Fortschrittsoptionen und Anpassungsmöglichkeiten für den FUT-Verein sorgen für völlig neue FUT-Spielarten, zeitlich begrenzte und gruppierte Ziele sorgen für noch lohnendere und noch komplexere Aufgaben.

Neue Anpassungsoptionen: Ein unverkennbarer FUT-Verein mit neuen Club-Anpassungsoptionen, wie neuen individuellen Trikots, Vereinswappen, Stadionobjekten, Bannern, Torjubeln und mehr.

Team-Management: Über den umgestalteten Team-Bildschirm kann erstmals an einem zentralen Ort schnell auf die aktive Mannschaft, den Transfermarkt und die Vereinsinhalte zugegriffen werden.





Weitere Informationen zu den Neuheiten in FUT 20 sind unter folgendem Link zu finden: www.ea.com/de/games/fifa/fifa-20/news/pitch-notes-fifa-20-fut-deep-dive



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA19) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.

