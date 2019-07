Pressemitteilung BoxID: 759953 (Electronic Arts GmbH)

Finalisten für den FIFA eWorld Cup stehen fest

Sechs Deutsche unter den besten 32 Spielern der Welt

Mit dem FIFA eWorld Cup 2019 feiert die FIFA 19 Global Series vom 2. – 4. August 2019 in London den Abschluss der diesjährigen Turnierserie. In Hamburg und Berlin konnten sich die letzten Teilnehmer für die Xbox One und die PlayStation 4 qualifizieren.



Die deutschen Spieler Erhan „DrErhano“ Kayman und Tim „FCB TheStrxnger“ Katnawatos konnten beim Turnier in Berlin erfolgreich ihr Ticket für den FIFA eWorld Cup lösen. Beide waren zwar bereits am Freitag aus dem Turnier ausgeschieden, hatten zuvor aber genug Global Series-Punkte gesammelt. Ebenso Mohammed „MoAuba“ Harkous von Werder eSports, der als Weltranglisten-Fünfter auf der PlayStation 4 nach London reisen wird. Katnawatos‘ Teamkollege Nicolas „FCB nicolas99fc“ Villalba durfte sich in Berlin über ein Preisgeld von knapp 75.000 US-Dollar freuen, nachdem er im Finale den Niederländer Lev „Mkers LevVinken“ Vinken schlug.

Assets vom Turnier in Berlin sind unter folgendem Link zu finden: http://bit.ly/FIFAGlobalSeries_Berlin



Bereits in der Vorwoche sicherte sich Tom „Rebel_Stokes“ Stokes in Hamburg den Turniersieg gegen Donovan „F2Tekkz“ Hunt und konnte mit den 1.800 Global Series-Punkten auf den fünften Platz der Xbox One-Gesamtwertung vorrücken. Bester Deutscher war Niklas „Rogue NRaseck“ Raseck der erst im Halbfinale an „F2Tekkz“ scheiterte. Neben Raseck konnten sich bereits vor dem Turnier in Hamburg Michael „MegaBit“ Bittner von Werder eSports und Dylan „SK DullenMIKE“ Neuhausen vom Team SK Gaming für den FIFA eWorld Cup qualifizieren.



Unter folgendem Link sind Assets zum Turnier in Hamburg zu finden: http://bit.ly/FIFAGlobalSeries_Hamburg



Der FIFA eWorld Cup findet vom 2.-4. August 2019 im „The O2“ in London statt. Die 32 weltbesten EA SPORTS FIFA 19-Spieler, unter anderem F2Tekkz, Titelverteidiger Rogue Msdossary, FCB nicolas99fc and Vitality Maestro, kämpfen um den Titel des FIFA eWorld Cup 2019 Champion und ein Preisgeld von ca. 250.000 US-Dollar für den Sieger. Die vollständige Teilnehmerliste des FIFA eWorld Cups 2019 findet sich unter https://fifa.gg/.



Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA19) gefolgt werden.



Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.



