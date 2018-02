Erster EA Originals-Titel Fe ab heute weltweit erhältlich

Electronic Arts Inc. und das schwedische Studio Zoink Games veröffentlichen heute das märchenhafte Abenteuer Fe. Das Spiel ist ab sofort weltweit zum Download auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC via Origin erhältlich. Fe ist der erste Titel im Rahmen des EA Originals-Programms, das bei der EA PLAY 2017 angekündigt wurde und darauf abzielt, Spielern einzigartige und unvergessliche Spielerlebnisse zu präsentieren, die von den besten unabhängigen Studios entwickelt wurden.



Der Launch-Trailer zu Fe kann hier angeschaut werden: http://www.youtube.com/watch?v=Q52JNwYKBSY



In der Rolle der niedlichen Kreatur Fe, die dem Spiel seinen Namen leiht, laufen, klettern und gleiten die Spieler durch einen nordischen Wald, um das Geheimnis um Fes Herkunft zu lüften und zugleich das Ökosystem vor bedrohlichen Maschinen namens „die Geräuschlosen“ zu schützen. Da das Spielerlebnis vollkommen ohne Worte auskommt, muss Fe im Laufe seiner Reise die Sprache des Waldes erlernen und seine Stimme der Tonlage zahlreicher Pflanzen und Tiere anpassen, die jeweils einzigartige Gameplay-Vorteile bieten, um ihm auf seinem Weg weiterzuhelfen.



„In Fe sind alle Lebewesen des vielseitigen Ökosystems über Geräusche miteinander verbunden“, sagt Klaus Lyngeled, CEO und Kreativchef von Zoink Games. „Der Wald verbirgt eine Vielzahl von Geheimnissen, die aufgedeckt werden können, indem man Kontakt mit der Flora und Fauna aufnimmt. Aufgrund des wortlosen Spielerlebnisses liegt die Interpretation der gesamten Geschichte allein bei den Spielern, die den Wald in ihrem eigenen Tempo durchqueren. Fe versetzt die Spieler in eine wunderschöne, miteinander verbundene Welt, die sie am liebsten nie wieder verlassen würden.“



Der Spieler enthüllt die Geheimnisse der Natur in einer fantasievollen Welt, in der Fe auf uralte Ruinen, verborgene Artefakte, geheime Orte und neue Kräfte stößt. Jedes Spielerlebnis bietet eine eigene, liebevoll gestaltete Kurzgeschichte inmitten einer grafisch atemberaubenden, unvergesslichen und unterhaltsamen Umgebung. Wer sich auf die Suche nach Fes Herkunft begibt, wird schon bald erfahren, dass nichts so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint.



Fe wurde von der USK ab 6 Jahren freigegeben und ist ab sofort für Xbox One, PlayStation 4, PC via Origin und Nintendo Switch verfügbar.



Mehr Informationen zu Fe sind erhältlich unter https://www.ea.com/de-de/games/fe. Aktuelle Informationen zu EA Originals sind unter https://www.EA.com/de-de/EA-Originals zu finden.

Electronic Arts (NASDAQ: EA) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen interaktiven Unterhaltung. Das Unternehmen bietet Spiele, Zusatzinhalte und Onlinedienste für internetfähige Spielekonsolen, PCs, Mobiltelefone und Tablets an. EA hat über 300 Millionen registrierte Spieler auf der ganzen Welt.



EA erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar (nach US-GAAP). Das Unternehmen hat seinen Sitz in Redwood City, Kalifornien, und ist bekannt für qualitativ hochwertige Blockbuster-Marken wie Die Sims™, Madden NFL, EA SPORTS™ FIFA, Battlefield™, Need for Speed™, Dragon Age™ und Plants vs. Zombies™. Weitere Informationen zu EA gibt's unter www.ea.com/news.



