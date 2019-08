Pressemitteilung BoxID: 762064 (Electronic Arts GmbH)

Die Football-Saison startet mit EA SPORTS Madden NFL 20

Football-Fans werden ab heute zu Superstars

Mit der weltweiten Veröffentlichung von EA SPORTS Madden NFL 20 für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Origin durch Electronic Arts beginnt heute inoffiziell die Football-Saison. In diesem Jahr kann jeder Football-Fan mit Superstar X-Factors zum Superstar werden und die Spezialfähigkeiten der herausragendsten NFL-Spieler hautnah erleben. In der neuen Karriere-Kampagne Face of the Franchise: QB1 können die Spieler den Sprung vom College-QB zum NFL-Star schaffen.



"In Madden NFL 20 stehen die Qualität, der Feinschliff und der Spielspaß im Mittelpunkt", kommentierte Executive Producer Seann Graddy. "Wir sind überzeugt, dass das neue Superstar X-Factors die größten NFL-Stars im Spiel als überragende Spieler zum Leben erweckt. Und es freut uns außerordentlich, den Fans mit Face of the Franchise: QB1 eine neue Karriere-Kampagne bieten zu können. Diese Features sorgen für genau die neuen Spielvarianten, die sich unsere Fans gewünscht haben. Sie legen die Grundlage für coole künftige Innovationen."



Doch das ist noch nicht alles, denn Madden NFL 20 enthält auch neue Run-Pass-Options-Spielzüge (RPO), neue Signature-Animationen, Playbooks und mehr. Madden Ultimate Team-Fans können sich in neuen Missionen Objekte und Boni für noch schlagkräftigere Kader sichern.



Die Freunde des knallharten Wettkampfs dürfen sich auf die Madden NFL 20 Championship Series freuen, in der eSports-Spieler aus aller Welt um NFL-Gaming-Ruhm kämpfen. Die Madden NFL 20 Championship Series präsentiert ein überarbeitetes Format, das das Spiel noch stärker in die reale NFL-Saison einbindet. Alle 4 Madden NFL 20-Major-Turniere finden zu entscheidenden NFL-Zeitpunkten statt. Weitere Informationen unter www.MaddenChampionship.com/compete.



Auch die Mobile-Version des Spiels, Madden NFL Mobile, ist in ihre neue Saison gestartet. Hier können die Spieler jederzeit zur Football-Legende werden und vielfältige neue Features nutzen, darunter dynamische NFL-Saisons, Wettkampf-Gameplay sowie neue Offensivstrategien und Möglichkeiten für den Teamaufbau. Madden NFL Mobile ist jetzt im AppStore und bei Google Play als Download verfügbar.



Madden NFL 20 wird von EA Tiburon in Orlando, Florida entwickelt und ist weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und PC via Origin erhältlich.



Weitere Informationen über EA SPORTS Madden NFL sind unter www.easportsmadden.de zu finden. Der EA SPORTS Madden-Community kann sich auf Facebook angeschlossen werden.

