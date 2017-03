Von der Straße aufs Wasser: Fünf gute Gründe für die Busanreise zur Kreuzfahrt

Nicht nur eine gute Alternative für Menschen mit Flugangst: Immer mehr Kreuzfahrer entscheiden sich für die Anreise mit dem Bus zum Schiff. Zahlreiche Kreuzfahrt-Routen sind sehr gut über die Straße zu erreichen – beispielsweise ab Hamburg, Kiel, Warnemünde, oder auch Genua und Venedig in Italien. Die Kreuzfahrtexperten von www.Seereisedienst.de nennen gute Gründe dafür, mit dem Bus das Kreuzfahrtschiff zu erreichen und geben Reisetipps.



1. Direkt vorfahren am Hafen

Bei zugebuchter An- und Abreise mit dem Bus werden Passagiere direkt vor das Schiffsterminal gefahren. So entfallen Umsteigezeiten an Bahnhöfen, Taxifahrten zum Hafen und lästiges Gepäck-Schleppen. Diese bequeme Anreisemöglichkeit bietet sich beispielsweise bei einer Kreuzfahrt mit der neuen MSC Meraviglia ab Genua. https://www.seereisedienst.de/angebot/?aid=47717



2. Sparpotenzial

Die Anreise mit dem Flugzeug ist meist teurer als die Busfahrt. Ein Vorteil ist auch, dass die Preise für Busfahrten relativ stabil bleiben, während Flug und Bahnfahrt- je näher der Abreisetermin rückt - umso teurer werden.



3. Bessere Anbindung

Nicht überall in Deutschland ist das Schienennetz dicht ausgebaut - beispielsweise in Ostdeutschland. Auch wohnt nicht jeder Kreuzfahrt-Passagier nahe eines Flughafens. Es gibt allerdings bei Seereisedienst.de etwa 50 Busabfahrtsorte in Deutschland, die Kreuzfahrer nutzen können, um zum Hafen ihrer Wahl zu gelangen. Die Busse sind somit für viele Reisende – vor allem für die, die nicht in Großstädten leben – näher am persönlichen Startpunkt.



4. Mehr Gepäck

Vor allem Weltreisende haben viel Gepäck - sie sind oft monatelang auf See und entsprechend für alle Anlässe und Klimazonen ausgerüstet. Übergepäck ist beim Flug oft teuer oder bei der Anreise mit dem Zug lästig. Seereisedienst.de bietet speziell für ausgewählte Weltreisen, beispielsweise mit der Costa Luminosa, den Transport via Bus ohne Gepäckbegrenzung. So können Schiffsreisende getrost und bequem alles mitnehmen, was sie für dieses spannende Abenteuer benötigen.



Weltreise mit der Costa Luminosa: https://www.seereisedienst.de/angebot/?aid=47532



5. Erholsamer mit Zwischenstopp

Die An- und Rückreise zum Schiff kann anstrengend sein. Vor allem auf der Rückfahrt möchten Urlauber ihre Erholung nicht gleich auf der Straße lassen und wünschen sich nicht zu lange Busfahrten. Genau darauf reagiert Seereisedienst.de und bietet Zwischenübernachtungen auf dem Hin- und Rückweg, während die meisten Reedereien nur auf dem Hinweg eine Übernachtung einbauen. So organisiert Seereisedienst beispielsweise für Kreuzfahrer ab Genua eine Zwischenübernachtung nahe des Vierwaldtstättersees in der Schweiz und für Venedig im Trentino.

Elbflorenz Reisedienst GmbH & Co. KG

Die Kreuzfahrttradition des besten Preises: Seereisedienst.de ist ein Kreuzfahrtportal, das Nutzern große Erfahrung und kompetente Beratung bietet bei der Suche nach der perfekten Seereise. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist als Pionier der Branche gestartet und zählt inzwischen zu den größten Cruise-only-Agenturen auf dem deutschen Markt. Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung Erhard Müller hat über drei Jahrzehnte Erfahrung mit der Vermittlung von Kreuzfahrten. Seereisedienst.de arbeitet mit zahlreichen Reedereien zusammen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Duisburg und ein weiteres Büro in Dresden.



Informationen: www.seereisedienst.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren