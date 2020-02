Pressemitteilung BoxID: 788377 (ELA Container GmbH)

Büros und Restaurant für neue Mitarbeiter

Bauunternehmen LEONHARD WEISS erweitert am Firmensitz

Die Baubranche boomt – das gilt insbesondere auch für das Unternehmen LEONHARD WEISS aus Satteldorf in Baden-Württemberg. Während der baulichen Erweiterung des Firmensitzes werden zusätzliche Mitarbeiter für rund 14 Monate in einer Raumlösung in Containerbauweise von ELA untergebracht.



In der dreigeschossigen, 1.080 Quadratmeter großen Anlage finden sich in den Obergeschossen Büro- und Besprechungsräume, Aufenthalts und Sanitärräume, während das Firmenrestaurant im Erdgeschoss untergebracht ist. Alle Räume sind durch Split-Klimageräte zu heizen und zu kühlen.



Die Anlage besteht aus 60 ELA Premiumcontainern unterschiedlicher Funktion, die beispielsweise als Flure, innenliegendes Treppenhaus, voll ausgestattete Küchen oder Technikräume zum Einsatz kommen. Großzügige Fensterflächen und verglaste Außen-Doppeltüren sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre. Die Bodenbelagskombination aus PVC und Nadelfilz ist funktional und komfortabel zugleich.



Die Lieferung der gesamten Raummodule erfolgte durch mehrere ELA Lkw mit Ladekran. Zur exakten Ausrichtung und statischen Sicherheit kamen bei der Montage mobile Betonfundamente und Bodenplatten zum Einsatz.



„Natürlich haben wir auch diese Anlage wieder schlüsselfertig übergeben“, sagt ELA Area Sales Manager Stefan Fett. „Wenn ein Kunde über viele Jahre regelmäßig mit uns zusammenarbeiten möchte, ist das für uns das größte Kompliment“ sagt Fett. So sei das auch bei LEONHARD WEISS. „Ich denke, dass auch in diesem Fall wieder eine große Rolle gespielt hat, dass unsere Lösungen bekanntermaßen wirtschaftlich, effizient und nachhaltig sind", so Fett. Full-Service von der Planung bis zur Montage vor Ort sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor für ELA Container.

