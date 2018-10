Resttickets für das Heimspiel gegen Apollon Limassol verfügbar

23.10.18

Für das UEFA Europa League Heimspiel gegen Apollon Limassol am Donnerstag, 25.Oktober 2018 um 21:00 Uhr, sind, aufgrund von Rückläufern aus dem Gastkontingent, noch rund 600 Resttickets verfügbar. Diese können ab sofort und ausschließlich im Internet unter www.eintracht.de erworben werden.



Am Spieltag selbst bleiben die Tageskassen geschlossen.



Neben den Resttickets sind auch noch einige Business Seats erhältlich. Bei Interesse können diese unter Tel. 069 - 23 80 80 140 bzw. per e-mail de.eintracht-frankfurt(at)lagardere-se.com erworben werden.

