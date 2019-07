Pressemitteilung BoxID: 761786 (Eintracht Frankfurt e. V.)

Museums-Programm August/September 2019

Saisonstart!

Das ganze Team des Eintracht Frankfurt Museums freut sich auf die Saison 2019/20, die uns hoffentlich wieder viele unvergessliche Erlebnisse bringt. Im Museum steht gleich wieder ein Jubiläum an: Wir feiern die 50. Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Tradition zum Anfassen“, die wir seit 2008 gemeinsam mit der Fanabteilung organisieren. Auch ansonsten gibt es bei uns einiges zu erleben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



August

Donnerstag, 1. August 2019: Saisoneröffnung

Wir starten in die neue Saison und für alle Gäste der Saisoneröffnung ist das Museum ab 17 Uhr zu ermäßigten Preisen geöffnet. Wie jedes Jahr freuen wir uns auf die Meistermannschaft, die einmal mehr Autogramme schreibt. Außerdem gibt es Führungen durch die Ausstellung, Glückswürfeln und gerne auch ein Foto mit Meisterschale oder UEFA-Cup!

Start: 17 Uhr, Eintritt 3,50 Euro, erm. 2,50 Euro.



Mittwoch, 7. August 2019: Sportgeschichte am Nachmittag

Mit der Sportgeschichte am Nachmittag bietet das Eintracht Frankfurt Museum ein Programm speziell für Seniorinnen und Senioren. Der jeweils erste Mittwoch im Monat steht ganz im Zeichen der Sportgeschichte Frankfurts. Ausgewählte Themen werden wir mit interessanten Gästen unter die Lupe nehmen. Neben Vortrag und Gesprächen bieten wir in gemütlicher Runde Kaffee und Kuchen und einen abschließenden Blick ins Stadion an. Bei der ersten Sportgeschichte am Nachmittag der neuen Saison dreht sich alles um die bevorstehende Spielzeit. Wir analysieren die Erfolgsaussichten – und blicken gerne noch einmal zurück auf die vergangene Spielzeit.

Start: 14.30 Uhr, Eintritt 5,00 Euro, Kaffee 1,50 Euro, Kuchen 3,00 Euro.



Mittwoch, 14. August 2019: Besuch der Erinnerungsstätte Großmarkthalle

Im Rahmen des Projekts „Frankfurt. Theresienstadt. Eine Spurensuche“ bieten wir heute eine Führung durch die Erinnerungsstätte Großmarkthalle. Die Gestapo und NSDAP-Gauleitung nutzten das Gebäude ab 1941 für die Massendeportation von Juden. Auch unser Zeitzeuge Helmut „Sonny“ Sonneberg wurde von der Großmarkthalle aus nach Theresienstadt verschleppt. Helmut Sonneberg wird uns bei der Führung am 14. August begleiten.

Start: 17 Uhr, Anmeldung unter spurensuche@eintrachtfrankfurt.de zwingend erforderlich.



Freitag, 23. - Sonntag, 25. August: Museumsuferfest

Beim diesjährigen Museumsuferfest blicken wir auf „Eintracht Frankfurt International“. Das Zelt des Eintracht-Museums finden Sie direkt am Mainufer auf der Frankfurter Seite zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke. Das Museum ist geöffnet, Inhaber von MUF-Buttons haben freien Eintritt.

Start: 23. August, 15.00 Uhr - direkt am Mainufer, Frankfurter Seite.



September





Mittwoch, 4. September 2019: Sportgeschichte am Nachmittag „Riederwald“

Bei der heutigen Sportgeschichte am Nachmittag erzählen wir „Geschichten aus dem Riederwald“. Wir zeigen Fotos der historischen Anlage und sicher hat jeder unserer Gäste seine ganz persönliche Riederwald-Story! Kommen Sie vorbei, bringen Sie ihr Fotoalbum mit!

Start: 14.30 Uhr, Eintritt 5,00 Euro, Kaffee 1,50 Euro, Kuchen 3,00 Euro.



Donnerstag, 12. September 2019: Tradition zum Anfassen: „50. Jubiläum“

Am 21. Februar 2008 fand im Eintracht-Museum unter dem Titel „Die Weise-Bubis“ die erste Veranstaltung der „TzA“ statt. Gemeinsam mit der Fanabteilung wollten wir ein Format schaffen, in dem Zeitzeugen live und „zum Anfassen“ rund um die Eintracht berichten. Mittlerweile haben wir fast alle Stars der Eintracht im Museum begrüßt. Das Jubiläum „50. Ausgabe TzA“ möchten wir deshalb ganz besonders feiern. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit vielen Gästen & schönen Geschenken.

Start: 19.30 Uhr, Eintritt 5,00 Euro, erm. 3,50 Euro. Mitglieder der FuFa und der Fußballabteilung des Vereins sowie Mitglieder des Fördervereins haben freien Eintritt.



Sonntag, 15. September 2019: Familienmesse

Auf der 14. Frankfurter Familienmesse des Frankfurter Bündnis für Familien im Gesellschaftshaus des Palmengartens ist das Eintracht Frankfurt Museum mit einem Stand vertreten. Kinder können sich ihre eigenen Eintracht-Buttons basteln. Los geht’s um 12 Uhr, der Eintritt ist incl. Besuch im Palmengarten frei!

Start: 12 Uhr, Gesellschaftshaus Palmengarten



Montag, 30. September 2019: Start Herbstferien

In den Herbstferien gibt es im Museum wieder ein Programm mit Kinderpressekonferenz, „Tag bei der Eintracht“, einem Besuch von Attila und endlich auch wieder mit der Museumsübernachtung. Informationen gibt es auf der Homepage des Museums.



Führung: Eine Nacht im Museum/Stadion

Die nächtliche Führung durch das Museum und das Stadion ist unser Klassiker. Wir starten mit einem Rundgang durch das Museum, bei dem Sie von den Anfängen des Fußballs in Frankfurt bis zur Meisterschale alles ganz genau erklärt bekommen. Danach folgt eine Stadionführung, die mit dem Blick von der Pressetribüne über die nächtliche Skyline endet. Zum Abschluss gibt es im Museum für jeden Gast ein Glas Eintracht-Sekt.

Termine: 16. August, 30. August, 13. September, 20. September, jeweils 21 Uhr, 15,00 Euro, erm. 12,00 Euro.

Um Anmeldung wird gebeten.



Führung: 90 Minuten Eintracht

Los geht`s im Museum, in dem Sie die großen Trophäen des Vereins bewundern können. Nach 45 kurzweiligen Minuten durch die spannende Geschichte der Adlerträger gibt es in der "Halbzeitpause" den üblichen Pausentee, gerne aber auch eine Tasse Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk. Die zweite Halbzeit findet dann im Stadion statt. Erleben Sie die Atmosphäre der Commerzbank-Arena hautnah. Mixed-Zone, Umkleidekabine, Spielfeldrand und Pressetribüne sind Orte, an die man sonst nicht kommt. In der Ruhe des Sonntagvormittags können Sie sich alles ganz genau anschauen und erfahren zahlreiche kuriose Geschichten aus der mehr als 90jährigen Geschichte des Stadions.

Termine: 4. August, 25. August, 15. September, 29. September, jeweils 10.30 Uhr Eintritt 9 Euro, erm. 7 Euro. Um Anmeldung wird gebeten.



Kontakt, Reservierung und Bestellung:

Eintracht Frankfurt Museum

Commerzbank-Arena/Haupttribüne

Mörfelder Landstr. 362

60528 Frankfurt

Tel: 069-95503275

www.eintracht-frankfurt-museum.de

info@eintracht-frankfurt-museum.de

