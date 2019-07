Pressemitteilung BoxID: 761632 (Eintracht Frankfurt e. V.)

Martin Hinteregger für Medizincheck in Frankfurt freigestellt

Eintracht Frankfurt und Ligakonkurrent FC Augsburg stehen in der Personalie Martin Hinteregger kurz vor einer Einigung. Der Österreicher war in der vergangenen Rückrunde von den Fuggerstädtern ausgeliehen und dorthin zum 1. Juli zurückgekehrt. Am heutigen Dienstag ist Hinteregger vom Trainingsbetrieb des FCA freigestellt worden, um den Medizincheck in Frankfurt absolvieren zu können. Beide Vereine sind sich über die Wechselmodalitäten weitgehend einig, es sind nur noch Details zu klären.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (