Letzte Informationen zur Saisoneröffnungsfeier

Für die am kommenden Sonntag stattfindende Saisoneröffnungsfeier von Eintracht Frankfurt mit dem Freundschaftsspiel gegen den FSV Frankfurt sind bereits über 30.000 Tickets verkauft.



Die Eröffnungsfeier (10 – 14.30 Uhr) und das Freundschaftsspiel (ab 15.30 Uhr) sind miteinander kombiniert, sodass eine Eintrittskarte für den Zugang zu beiden Veranstaltungen notwendig ist. Die zur Verfügung stehenden Tickets sind weiterhin sowohl online als auch in den hauseigenen Fanshops erhältlich. Am Veranstaltungstag selbst sind die Tageskassen ab 10 Uhr geöffnet, sodass auch Kurzentschlossene noch ein Ticket vor Ort erwerben können. Alle Informationen zum Ticketing gibt es unter www.eintracht.de/tickets.



• Für Besucher mit kleinen Kindern stehen insgesamt vier Stationen zur Abgabe von Kinderwagen zur Verfügung

• An allen Cateringständen und „Food Trucks“ wird ausschließlich Bargeld als Zahlungsmittel akzeptiert

• Zudem sind das Mitführen von Hunden und Fahrrädern in die Commerzbank-Arena nicht gestattet



Wichtige Anreiseempfehlungen



Aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Frankfurt City Triathlons ist die Verkehrsführung zur Commerzbank-Arena stark eingeschränkt. So ist unter anderem die B43/44, die entlang des Stadions führt, stadteinwärts bis ca. 11.30 Uhr gesperrt. Der Innenstadtbereich sollte nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden, da dieser nur bedingt oder gar nicht befahrbar ist. Empfohlen wird eine Anreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln, in jedem Falle aber die Anreise über Niederrad. Eine Anfahrt des Waldparkplatzes ist erst ab 11 Uhr möglich, des Parkplatzes Gleisdreieck ab 9 Uhr. Beide sind am Tag der Saisoneröffnung kostenfrei. Detaillierte Umleitungsempfehlungen gibt es HIER.



Aktuelle Verkehrsinformationen am Sonntag sind über Verkehrshinweise im Rundfunk, per Twitter @polizei_ffm und über www.mainziel.de/commerzbank-arena zu finden.



Den Ablauf- und Lageplan zur Saisoneröffnungsfeier gibt es HIER.

