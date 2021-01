.

Dominik Kohr verlässt Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 an. Der Transfer findet zunächst auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2021 statt.



„Wir haben zum Ende der vergangenen Saison gesehen, dass Dominik auf Topniveau spielen kann und er großes Potential besitzt. In unserem Kader haben derzeit andere Spieler auf seiner Position die Nase vorn. Daher ist der Schritt in dieser Phase klug und konsequent“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. „Wir wünschen Dominik für seine Zeit in Mainz alles Gute. Im Sommer werden wir die Situation neu bewerten.“ Kohrs Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft noch bis zum 30. Juni 2024.



Dominik Kohr war zur Saison 2019/20 von Bayer 04 Leverkusen an den Main gewechselt. Für die Eintracht absolvierte der 26-jährige gebürtige Trierer 49 Spiele, in denen ihm ein Tor und fünf Vorlagen gelangen.

