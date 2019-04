Pressemitteilung BoxID: 748871 (Eintracht Frankfurt e. V.)

Chelsea FC- Eintracht Frankfurt

2.235 Tickets für Auswärtsspiel an der Stamford Bridge

Es ist geschafft: am 9. Mai 2019 steigt um 20 Uhr Ortszeit an der Stamford Bridge in London das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen dem Chelsea FC und Eintracht Frankfurt. Erstmals seit 39 Jahren steht die Eintracht in einem Halbfinale auf europäischer Ebene. Für die Partie im Londoner Stadtteil Fulham erhält der Gast ein Ticketkontingent von 2.235.



Die Tickets kosten £ 33 (ca. 38 €) und sind in den Blöcken SU2, SU3, SL2 sowie SL3(Shed End UpperAndLower) angesiedelt.



Die Bestellphase beginnt am Dienstag, 23.04.2019, ab 10 Uhr, ausschließlich per Online-Bestellformular unter: www.eintracht.de.

Das Online-Bestellformular steht für 24 Std. zur Verfügung. Ticketbestellungen werden unabhängig vom Bestellzeitpunkt unter folgendem Vergabeschlüssel bearbeitet: Vorzugsrecht für Inhaber von Auswärtsdauerkarten (gemäß der Anzahl), Vielfahrer (offizielle Fanclubs sowie Einzelpersonen, die gleichzeitig Mitglied bei Eintracht Frankfurt e.V.sind).

Der Vergabeschlüssel ist in den FAQ zum Spiel dargestellt.



Aufgrund der generellen Vorgaben der UEFA sowie dem gastgebenden Verein Chelsea FC sind folgende Daten von allen Ticketinhabern zwingenderforderlich und werden bei der Bestellung abgefragt:



- Vor- und Zuname



- Adresse



- Geburtsort



- Geburtsdatum



- Passnummer (Reisepass)



Die Besteller sind angehalten, bei der Bestellung alle personenbezogenen Daten für sich und ggf. weitere Ticketinhaber vollständig auszufüllen. Nur vollständig ausgefüllte Bestellungen können bearbeitet werden. Dies gilt auch für Fanclub-Bestellungen mit einer höheren Anzahl an Tickets. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten nur über das Online-Bestellformular abgewickelt werden.



Die Bezahlung der Tickets für das UEFA Europa League Spiel ist ausschließlich per Lastschrift möglich.



Aufgrund der Kürze der Zeit bis zum Spiel in London, wird bei Berücksichtigung der Bestellungnur eine Abholung der Tickets möglich sein. Über die Abholdetails werden die Besteller gesondert informiert.



Auf dem Bestellformular wird der Konto-Inhaber mit IBAN und BIC abgefragt. Der Kontoinhaber muss nicht der Rechnungsempfänger sein.



Achtung: Der Ticketerwerb über den offiziellen Vorverkauf von Chelsea FC ist nach Informationen des Clubs ausschließlich dessen Mitgliedern vorbehalten. Vor dem Bezug über nicht offiziell autorisierte Drittanbieter oder Online-Plattformen wird ausdrücklich gewarnt.

