"Back for good in Manhattan": Eintracht Frankfurt eröffnet Büro in New York

Eintracht Frankfurt treibt seine Internationalisierungspläne weiter zielstrebig voran. Der Traditionsverein eröffnete an diesem Freitag in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors Indeed in Manhattan, unweit des bekannten Times Square, ein eigenes Büro. Somit wird der Klub 69 Jahre nach der sogenannten „Goodwill-tour“ in New York, die maßgeblich zur Finanzierung des im Krieg beschädigten Riederwaldstadions beigetragen hat, in der amerikanischen Metropole heimisch.



„New York City ist für Eintracht Frankfurt der richtige Standort in den Vereinigten Staaten, um eine Niederlassung zu eröffnen. Unsere Partner in Amerika haben nun die Möglichkeit, Eintracht Frankfurt im Herzen von New York City, in Manhattan, kennenzulernen. Das ist ein bedeutender Schritt in unserem Internationalisierungsprozess“, sagt Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann: „Ein entscheidender Faktor zum Zustandekommen dieser großartigen Möglichkeit war die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor Indeed. Beide Seiten unterstreichen mit dieser Maßnahme einmal mehr, dass es sich um eine herausragende Partnerschaft handelt.“



Feierliche Eröffnung am Times Square



Zahlreiche Partner aus Sport, Wirtschaft und dem Eintracht-Umfeld werden am heutigen Abend direkt am Times Square zusammenkommen, um die Eröffnung des neuen Büros gebührend zu feiern. Sportvorstand Fredi Bobic freute sich, dass die Eintracht nun in seiner Lieblingsstadt heimisch wird. „Fußball nimmt im US-amerikanischen Sport eine immer wichtige Rolle ein und verzeichnet sowohl im Männer als auch im Frauenbereich eine große Wachstumsrate. Mittlerweile spielen 24 Millionen Amerikaner Fußball. Für uns Sportler ist die USA aufgrund ihrer Innovation im Sport und ihrer hervorragenden Trainingsmöglichkeiten ein wichtiger Zielmark. Das neue Büro in New York wird uns helfen, unsere Ziele zu verwirklichen und ist ein notwendiger und wichtiger Schritt, um dauerhaft und nachhaltig in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen.“



Paul d‘Arcy, Senior Vice President Marketing bei Indeed, sagt: “Unsere Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt ist über die vergangenen zwei Spielzeiten sehr stark geworden. Der Klub teilt unsere Werte und unterstützt unsere Mission, den Leuten zu helfen, Jobs zu finden. Die Die Eintracht hat freundlicherweise ihre Türen und die nach Frankfurt für uns geöffnet seit dem Beginn unserer Partnerschaft. Nun haben wir die Chance, sie in New York willkommen zu heißen und ihr internationales Wachstum zu unterstützen."

