Wechsel auf der Position des Co-Trainers

Kurtulus Öztürk wird mit sofortiger Wirkung neuer Co-Trainer von Eintracht-Chef-Coach Marco Antwerpen. Der 39-jährige Inhaber der Elite-Jugend-Lizenz war bereits bei Preußen Münster und Viktoria Köln Assistent von Antwerpen und erhält bei Eintracht Braunschweig einen Vertrag bis Saisonende. Öztürk wird bereits bei der morgigen Trainingseinheit auf dem Platz stehen.



Der bisherige Co-Trainer Frank Eulberg wurde von seinen Aufgaben entbunden.



„Die Veränderung im Trainer-Team war mein ausdrücklicher Wunsch und ich bin dem Verein dankbar, dass er dem zugestimmt hat. Kurtulus und ich haben bereits in Köln und Münster erfolgreich zusammen gearbeitet. Wir haben die gleiche Vorstellung, welche Art von Fußball wir spielen lassen möchten, er hat in dieser Zeit meine Ideen sehr verinnerlicht und dadurch auch nochmal andere Ansätze, diese der Mannschaft zu vermitteln. Bei Frank möchte ich mich an dieser Stelle für seine Unterstützung bedanken“, so Marco Antwerpen.

