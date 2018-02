Vertrag mit Marcel Engelhardt verlängert

Eintracht Braunschweig hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Torhüter Marcel Engelhardt vorzeitig um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.



Der 24-Jährige kam 2013 vom TSV Havelse nach Braunschweig und spielte zunächst für die U23 der Löwen. Seit der Saison 2015/2016 ist der Keeper fester Bestandteil des Profikaders. Insgesamt absolvierte er bislang 100 Pflichtspiele für die Blau-Gelben (1/2. Bundesliga, 99/Regionalliga Nord).



„Marcel hat den Sprung von der U23 in den Profibereicht bei uns geschafft. Er zeigt immer eine top Einstellung, hält den Druck im Training hoch. Wir haben großes Vertrauen in ihn und seine Qualität hat er bereits unter Beweis gestellt“, betonte Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.



„Ich fühle mich hier in Braunschweig sehr wohl und sehe bei der Eintracht in den nächsten Jahren eine gute Perspektive für mich. Natürlich ist es auch mein Ziel, selbst regelmäßig zwischen den Pfosten zu stehen", sagte Marcel Engelhardt bei der Vertragsverlängerung.

