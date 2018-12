Vertrag mit Ahmet Canbaz aufgelöst

20.12.18

Eintracht Braunschweig und Mittelfeldspieler Ahmet Canbaz haben den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.



Planungen für die Winterpause



Eintracht Braunschweig hat weitere Termine für die Vorbereitung auf die Restrunde der Saison 2018/2019 festgelegt:



22. Dezember 2018: letztes Auswärtsspiel vor der Winterpause beim Karlsruher SC



23. Dezember 2018 bis 2. Januar 2019: Urlaub



3. Januar 2019, 14 Uhr: Trainingsauftakt



7. bis 13. Januar 2019: Trainingslager in Belek (Türkei) mit einem Testspiel am 12. Januar 2019



18. Januar 2019: Testspiel



20. Januar 2019: Testspiel



27. Januar 2019: Heimspiel gegen den F.C. Hansa Rostock (Restrundenstart 3. Liga)



Informationen zu den Testspielen werden zeitnah bekannt gegeben.

