Trainingsauftakt der Profis

Die Profis von Eintracht Braunschweig starten am kommenden Montag, dem 26. Juni 2017 um 9.30 Uhr mit einem Laktattest im EINTRACHT-STADION in die Vorbereitung auf die Saison 2017/2018.



Dann werden auch die Neuzugänge Robin Becker, Steve Breitkreuz, Steffen Nkansah und Louis Samson ihre erste Trainingseinheit für die Löwen absolvieren. Zudem werden auch die U23-Spieler Eros Dacaj, Ahmet Canbaz und Nils Stettin am Laktattest teilnehmen.



Hinweis für die Medienvertreter

Pressevertreter, die über den Laktattest berichten wollen, müssen sich im Vorfeld bis zum 25. Juni 2017 per E-Mail anmelden, da ansonsten der Zugang zum Stadion-Innenraum nicht möglich ist.



An diesem Tag stehen Trainer Torsten Lieberknecht, Ken Reichel, Steve Breitkreuz, Robin Becker sowie Leistungsdiagnostiker David Lehmann als Interviewpartner zur Verfügung.



Personelle Änderung im Funktionsteam



Mit Beginn der neuen Saison gibt es eine personelle Änderung im Funktionsteam von Eintracht Braunschweig. Andreas Gross ist ab sofort Teil des Trainer-Teams bei den Blau-Gelben. Das Aufgabenfeld des 27-Jährigen umfasst die Bereiche Videoanalyse und Leistungsdiagnostik sowie das Fitnesstraining. Der ausgebildete Sportwissenschaftler ist bereits seit 2015 punktuell bei den Löwen tätig. Er unterstützte David Lehmann in den Trainingslagern bei der Leistungsdiagnostik sowie in der vergangenen Saison bei der Videoanalyse.

