Nyman reist zur Nationalmannschaft

Christopher Nyman ist für zwei Freundschaftsspiele ins Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft berufen worden. Die Partie gegen Chile wird am Samstag, dem 24. März 2018 um 18 Uhr in Solna angepfiffen. In der zweiten Begegnung trifft der Angreifer der Löwen am Dienstag, dem 27. März 2018 mit seinem Team auf Rumänien. Anpfiff in Craiova ist um 20.30 Uhr.



Zudem wurde Robin Becker auf Abruf für die deutsche U20-Nationalelf nominiert. Das Team von Trainer Frank Kramer trifft am Donnerstag, dem 22. März 2018 um 16 Uhr in Coimbra auf Portugal. Die zweite Partie gegen Polen findet am Dienstag, dem 27. März 2018 um 18 Uhr in Gütersloh statt.



Nachwuchs-Löwen auf Länderspielreise



Die beiden U23-Abwehrspieler Besfort Kolgeci und Lirim Mema haben Einladungen zur U21-Auswahl des Kosovo erhalten. Die Mannschaft absolviert in der Länderspielpause zwei Qualifikationsspiele zur U21-Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino. Beide Partien finden vor heimischer Kulisse in Mitrovica statt. Am Donnerstag, dem 22. März 2018 empfangen die Kosovaren um 19 Uhr zunächst Aserbaidschan im Stadiumi Olimpik Adem Jashari. Weiter geht es am Dienstag, dem 27. März 2018 ebenfalls um 19 Uhr an gleicher Stelle mit der Partie gegen Deutschland.

