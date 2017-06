Milislav Popovic wechselt zur U23

Eintracht Braunschweig hat Milislav Popovic als fünften externen Neuzugang für die U23 verpflichtet.



Der Offensivspieler, der vom 1. FC Köln an die Hamburger Straße wechselt, erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2019 bei den Löwen. Heute Vormittag absolvierte der Neuzugang den Laktattest mit den Profis.



Popovic (6. März 1997), der sowohl die Serbische als auch die Australische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselte im Sommer 2015 aus seiner australischen Heimat von den Blacktown City Demons zur U19 des TSV Havelse. Von dort ging es für den Angreifer im Januar 2016 zur U21 des 1. FC Köln.



In der Regionalliga West kam Popovic 21 Mal zum Einsatz, in der Regionalliga Nord stand der 20-Jährige bislang in vier Pflichtspielen auf dem Rasen (ein Tor). Der Angreifer war bereits für die serbische U19-Nationalmannschaft aktiv (ein Einsatz) und gehört aktuell zum Kader der australischen U23-Nationalmannschaft (bisher ein Einsatz).



Vertrag von Haris Kevac verlängert



Eintracht Braunschweig hat den auslaufenden Vertrag von Haris Kevac um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert.



Der Offensivakteur (15. Mai 1996, 1,76 m) wechselte im Januar 2017 von Eintracht Norderstedt zur U23 der Löwen. In der abgelaufenen Saison stand der 21-Jährige achtmal für die Blau-Gelben auf dem Platz. Insgesamt absolvierte Kevac in der Regionalliga Nord 20 Einsätze (ein Tor).

