Geschenke für Neugeborene in Braunschweig und Wolfenbüttel

Eintracht Braunschweig beschenkt zukünftig Eltern von Neugeborenen, die ihr Kind im Städtischen Klinikum Braunschweig, dem Krankenhaus Marienstift in Braunschweig oder im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel zur Welt bringen und eine Affinität zu den Blau-Gelben haben. 1.300 Präsent-Boxen für Mini-Löwen wurden zu diesem Zweck an die Kliniken übergeben.



Darüber hinaus stellte die Eintracht Braunschweig Stiftung den Krankenhäusern 400 Baby-Schlafsäcke für den guten Zweck zur Verfügung. Das Personal kann sie zukünftig an bedürftige Eltern vergeben, die sich die Anschaffung einer entsprechenden Ausstattung nicht leisten können.



Stimmen zur Aktion für Neugeborene

„Es freut uns sehr, dass sich die Kliniken in Braunschweig und Wolfenbüttel sofort dazu bereit erklärt haben, den Nachwuchs mit einem blau-gelben Geschenk auf dieser Welt zu begrüßen“, sagte Marc Arnold, Sportlicher Leiter von Eintracht Braunschweig, im Rahmen des Pressetermins. „Wichtig war uns aber auch, bedürftigen Eltern zu helfen. Deshalb hat sich die Eintracht Braunschweig Stiftung nach Rücksprache mit den Krankenhäusern dazu entschlossen, die Baby-Schlafsäcke zu spenden.“



„Wir sind jedes Mal stolz darauf, dass uns werdende Eltern ihr Vertrauen schenken und uns als Geburtsklinik auswählen“, erläuterte Privatdozent Dr. Heiko Franz, Chefarzt der Frauenklinik des Klinikums Braunschweig. „Die Idee von Eintracht Braunschweig, bei uns geborenen ‚Mini-Löwen‘ eine ‚Eintracht-Fan-Grundausstattung‘ zu schenken, finde ich richtig toll, obwohl mein Herz als ehemaliger Bremer auch noch für einen anderen Verein schlägt."



„Wir haben schon werdende Mütter und Väter erlebt, die direkt aus dem Stadion in unseren Kreißsaal geeilt kamen“, schildert Dr. med. Branko Milkanovic, Chefarzt der Frauenklinik Eben-Ezer im Krankenhaus Marienstift. „Die Löwen-Erstausstattung ist für fußballbegeisterte Eltern ein tolles Geschenk. Und die Schlafsäcke helfen, wo es nötig ist. Unsere Mitarbeitenden erleben es leider immer wieder, dass bedürftige Familien manchmal große Mühen für die Babyerstausstattung auf sich nehmen müssen.“



Matthias Buhles, Chefarzt der Gynäkologischen und Geburtshilflichen Abteilung im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel, ergänzte abschließend: „Die Eintracht ist DER bürgernahe Verein der Region, mit dem sich hier viele Mitarbeiter, aber auch werdende Eltern identifizieren. Insofern freuen wir uns sehr über dieses Engagement unserer Blau-Gelben, sagen ‚Danke‘ und drücken für den Rest der Saison alle Daumen.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren