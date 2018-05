Eintracht bezieht Kurz-Trainingslager

Eintracht Braunschweig bezieht vom morgigen Donnerstag, dem 3. Mai 2018 bis einschließlich Sonntag, dem 6. Mai 2018 zur Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (Anpfiff: Sonntag 15.30 Uhr) ein Kurz-Trainingslager in Salzgitter.



Alle Trainingseinheiten in Salzgitter finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



„Wir haben in Salzgitter hervorragende Bedingungen, können dort als Team noch enger zusammenrücken und uns konzentriert auf das extrem wichtige Heimspiel gegen Ingolstadt vorbereiten“, so Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.



