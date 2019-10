Pressemitteilung BoxID: 770143 (Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA)

Eintracht bestreitet Trainingslager in Belek

Die Profis von Eintracht Braunschweig bereiten sich in der Zeit vom 6. bis 13. Januar 2020 im Rahmen eines einwöchigen Trainingslagers im türkischen Belek auf die Rückrunde vor. Trainieren wird die Mannschaft von Christian Flüthmann wie im vergangenen Winter im Papillon Sportscenter.



In dieser Zeit ist auch ein Testspiel geplant. Gegner und Termin werden bekannt gegeben, sobald diese fixiert sind.



Alfons Amade bei der U20-Nationalmannschaft



Alfons Amade ist für zwei Länderspiele der deutschen U20-Nationalmannschaft nominiert worden. Die Partie gegen Polen wird am Donnerstag, dem 10. Oktober 2019 um 18 Uhr in Norderstedt angepfiffen. In der zweiten Begegnung trifft die DFB-Elf am Sonntag, dem 13. Oktober 2019 auf die Schweiz. Anpfiff in der Tissot-Arena in Biel-Bienne ist ebenfalls um 15 Uhr.

