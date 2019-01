Eintracht Braunschweig verpflichtet Mike Feigenspan

11.01.19

Eintracht Braunschweig hat Mike Feigenspan verpflichtet. Der 23-jährige Offensivspieler, der sich bereits seit rund einer Woche bei den Löwen im Training befindet, wechselt von der U23 von Borussia Mönchengladbach zu den Blau-Gelben und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschrieben.



Mike Feigenspan (5. August 1995, 1,80 m) kam im Sommer 2016 zur U23 von Borussia Mönchengladbach. Vor seinem Wechsel zu den Rheinländern war der Angreifer zwei Jahre lang für Hessen Kassel aktiv. In der Jugend lief der Rechtsfuß für den SC Paderborn sowie den OSC Vellmar auf.



„Mike kann auf den offensiven Außenbahnen, im Sturm und auch als hängende Spitze zum Einsatz kommen. Er ist schnell, geradlinig und hat viel Zug zum Tor. Wir freuen uns, dass er bei uns ist“, sagt Trainer André Schubert.



„Ich bin jetzt schon ein paar Tage bei der Mannschaft und freue mich einfach, dass jetzt alles perfekt ist. Der Wechsel zur Eintracht ist ein sehr guter Schritt für mich und ich hoffe, so viel Spielzeit zu bekommen, wie möglich. Das Wichtigste ist es natürlich, dass wir als Mannschaft gemeinsam den Klassenerhalt schaffen“, so Mike Feigenspan.

