Eintracht Braunschweig verpflichtet Leandro Putaro

Eintracht Braunschweig hat mit Leandro Putaro einen weiteren Neuzugang für die Saison 2018/2019 verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2019 von Arminia Bielefeld zu den Löwen und wird zukünftig die Rückennummer 11 tragen.



Der Angreifer (7. Januar 1997, 1,87 m) war für den Zweitligisten seit dem Sommer 2016 aktiv und bestritt dort 36 Spiele (zwei Tore). Zuvor stand Putaro in den Diensten des VfL Wolfsburg, wo er den kompletten Nachwuchsbereich durchlief und fünf Bundesliga-Spiele für die Profis absolvierte. Zudem trug der Offensivspieler in insgesamt 17 Partien für die deutschen U16- bis U20-Mannschaften das Nationaltrikot (drei Tore).



„Mit Leandro haben wir einen Stürmer gefunden, der flexibel in der Offensive einsetzbar ist. Er hat auf höchstem Niveau in der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits nachgewiesen, dass er eine hohe Qualität besitzt. Leandro hat eine komplette Vorbereitung hinter sich und wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen kann“, sagt Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.



„Ich kenne die Eintracht und die Stadt gut und musste daher nicht lange überlegen, als die Anfrage aus Braunschweig kam. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und hoffe, auf meine Einsatzzeiten zu kommen. Ich möchte dem Verein helfen und habe richtig Lust, diese Herausforderung anzugehen“, ergänzt Leandro Putaro bei der Vertragsunterzeichnung.

