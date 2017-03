Drei Eintracht-Profis bei ihren Nationalmannschaften

Christoffer Nyman reist nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim erneut zur schwedischen Nationalelf. Er bestreitet mit seiner Mannschaft zunächst ein Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Die Begegnung gegen Weißrussland wird am Samstag, dem 25. März 2017 um 18 Uhr in der Friends Arena in Solna ausgetragen. Darüber hinaus findet am Dienstag, dem 28. März 2017 um 20.45 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen Portugal in Funchal statt.



Darüber hinaus erhielt Gustav Valsvik erstmalig eine Einladung zur norwegischen Nationalmannschaft. Er trifft im Rahmen der WM-Qualifikation mit seinem Team am Sonntag, dem 26. März 2017 um 19.45 Uhr im Windsor Park in Belfast auf Nordirland.



Nik Omladic ist ebenfalls für ein Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2018 ins Aufgebot der slowenischen Nationalmannschaft berufen worden. Die Partie gegen Schottland wird am Sonntag, dem 26. März 2017 um 19.45 Uhr im Hampden Park in Glasgow angepfiffen.



Nachwuchs-Löwen auf Länderspielreise



Eric Veiga, Mittelfeldspieler der U23 der Löwen, hat eine Einladung zum Nationalteam von Luxemburg erhalten. Am Samstag, dem 25. März trifft das Team von Trainer Luc Holtz in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Luxemburg auf Frankreich. Anstoß im Stade Josy Barthel ist um 20.45 Uhr. Drei Tage später steht für die Luxemburger ein Freundschaftsspiel gegen die Kap Verden auf dem Programm. Die Partie findet am Dienstag, dem 28. März 2017 um 20 Uhr im Stade Alphonse Theis in Luxemburg statt.



Eintrachts U19-Spieler Ahmet Canbaz ist für die türkischen U19-Auswahl nominiert. Der 18-jährige Mittelfeldspieler nimmt mit den Türken an der UEFA-Eliterunde in Portugal teil. In Gruppe 4 trifft die Mannschaft auf die Gastgeber, Polen und Kroatien. Den Auftakt bietet am Donnerstag, dem 23. März 2017 um 15 Uhr die Partie gegen Polen in Fão. Am Samstag, dem 25. März 2017 trifft die Türkei um 17 Uhr in Pacos de Ferreira auf Portugal und am Dienstag, dem 28. März 2017 ebenfalls um 17 Uhr in Felgueiras auf Kroatien. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde der U19-Europameisterschaft.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren