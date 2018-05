Dauerkartenverkauf beginnt am 29. Mai 2018

Der Dauerkartenverkauf von Eintracht Braunschweig für die Spielzeit 2018/2019 beginnt am Dienstag, dem 29. Mai 2018 um 10 Uhr. Dieser Termin gilt zunächst für alle bisherigen Dauerkarteninhaber, die bis zum Freitag, dem 22. Juni 2018 ein Vorkaufsrecht auf ihre bisherigen Plätze haben.



Wie im vergangenen Jahr haben bisherige Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, ihre Jahreskarte über den Dauerkarten-Onlineshop oder über die Ticket-Hotline (01806 – 121895; 0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) zu verlängern.



Zusätzlich können die Dauerkarten ab Dienstag, dem 12. Juni 2018 im Stadion-Fanshop von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr verlängert werden.



Die Dauerkarte gilt in der 3. Liga für 19 anstatt bisher 17 Heimspiele.



Jeder 1.000 Käufer einer Dauerkarte erhält als Geschenk einen Gutschein für ein neues Trikot.



Der freie Dauerkartenverkauf findet voraussichtlich Anfang Juli statt. In welchen Bereichen neue Saisontickets angeboten werden, hängt davon ab, wie viele bisherige Dauerkarteninhaber ihr Vorkaufsrecht nutzen. Weitere Informationen werden voraussichtlich in der 27. Kalenderwoche gegeben.



Darüber hinaus bietet Eintracht Braunschweig auch zur Saison 2018/2019 eine Dauerkarte für Auswärtsspiele an. Weitere Informationen zu diesem Angebot werden ebenfalls zeitnah bekannt gegeben.



Preissenkungen zur Saison 2018/2019



Zur Saison 2018/2019 hat Eintracht Braunschweig eine Reduzierung der Eintrittspreise vorgenommen.



Die Tagespreise ändern sich im Einzelnen wie folgt:





Die Kartenpreise für Schwerbehinderte (ab 50 Prozent) und Stehplätze sinken um zwei Euro.

Sitzplätze in den Blöcken 10 und 14 (Osttribüne) sowie Sitzplatzkarten in der Nordkurve (Block 15 bis 17) werden jeweils um drei Euro günstiger.

Die Preise für Sitzplätze auf der Westtribüne (Haupttribüne Block 1 und 4) und der Osttribüne (Block 11 bis 13) sinken um vier Euro.

Die Kartenpreise für Erwachsene im Familienblock (Block 13) sinken um drei Euro, die Preise für Kinderkarten um einen Euro.





Die Dauerkartenpreise werden entsprechend den veränderten Tagespreisen angepasst, so dass beim Dauerkartenkauf von den 19 Heimspielen zukünftig mehr als zwei Spiele kostenlos gesehen werden können.



„Nach dem Abstieg haben wir die Preise für Tages- und Dauerkarten reduziert und das Preisniveau an das vergleichbarer Vereine der 3. Liga angepasst. Besonders die Tatsache, dass wir die Dauerkarten – trotz zweier zusätzlicher Heimspiele – in diesem Jahr zu einem günstigeren Preis als in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga anbieten und somit beim Erwerb einer Jahreskarte mehr als die sonst üblichen zwei Begegnungen gratis enthalten sind, war uns extrem wichtig. Dies ist ein Dankeschön für die großartige Unterstützung unserer Fans“, betont Soeren Oliver Voigt, Geschäftsführer der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA. „Da der Erlös aus Eintrittsgeldern in der 3. Liga einen deutlich höheren Stellenwert als in der 2. Bundesliga im Rahmen unserer Etatplanung einnimmt, standen wir vor der großen Herausforderung, unsere Preise angemessen zu reduzieren, gleichzeitig aber auch wirtschaftlich notwendige Kennzahlen zu berücksichtigen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der neuen Preisgestaltung hierbei einen gesunden Mittelweg gefunden haben. Auch wenn wir den Abstieg leider nicht verhindern konnten, setzen wir für die neue Spielzeit auf die Treue und enge Verbundenheit der Löwen-Anhänger, die uns auch in diesen schwierigen Stunden außerordentlich unterstützt haben.“



Einen Überblick über sämtliche Preiskategorien sowie alle organisatorischen Hinweise zum Dauerkartenverkauf gibt es auf www.eintracht.com im Bereich „Tickets“.

