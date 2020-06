Pressemitteilung BoxID: 803535 (Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA)

Danilo Wiebe bleibt bis 2021 bei den Löwen

Der Vertrag von Danilo Wiebe bei Eintracht Braunschweig hat sich durch seine Anzahl an Drittliga-Einsätzen in dieser Saison automatisch um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Der 26-jährige Defensivallrounder absolvierte bisher insgesamt 24 Begegnungen in der 3. Liga und eine Partie im NFV-Pokal.



„Danilo ist ein sehr laufstarker Spieler mit einer guten Übersicht. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Teams, das hat er in den vergangenen Monaten gezeigt. Wir freuen uns, ihn ein weiteres Jahr an uns binden zu können“, sagt Eintrachts Sportdirektor Peter Vollmann.



„Ich fühle mich in der Stadt und bei der Eintracht sehr wohl. Es ist schön, dass sich der Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert hat und ich noch mindestens eine Saison in Braunschweig spielen werde. Ich bin gespannt, was das Jahr mit sich bringt und freue mich auf die kommenden Aufgaben“, ergänzt Danilo Wiebe.

