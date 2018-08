Anstoßzeit des Testspiels in Barleben

Eintracht Braunschweig bestreitet am Mittwoch, dem 5. September 2018 ein Testspiel gegen den Verbandsligisten FSV Barleben. Der Anpfiff der Begegnung auf dem Sportplatz „Am Anger“ (Angerstraße 26, 39179 Barleben) wurde von 18.30 Uhr um eine halbe Stunde auf 18 Uhr vorverlegt.



Tickets für die Partie sind an der Abendkasse zum Preis von 9 Euro und 7 Euro ermäßigt (Rentner, Schwerbeschädigte, FSV-Mitglieder, Kinder von 12 bis 16 Jahre) erhältlich. Kinder bis 11 Jahre haben freien Eintritt.



Kolgeci und Mema auf Länderspielreise





Besfort Kolgeci und U23-Spieler Lirim Mema haben Einladungen zur U21-Nationalmannschaft des Kosovo erhalten. Das Team bestreitet am Freitag, dem 7. September 2018 ein Qualifikationsspiel zur U21-EURO 2019 gegen Irland. Die Partie findet um 19 Uhr im Adem-Jashari-Stadion in Mitrovica (Kosovo) statt.

