Welche Rolle spielen Zeugnisse bei der Berufswahl?

08.02.19

Unter der Schirmherrschaft von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer startete heute die zweitägige Berufswahlmesse Einstieg Köln mit 10.000 Besuchern. „Viele Schüler hatten ihre frisch ausgehändigten Halbjahreszeugnisse dabei“, betont Andrea Heiliger, Pressesprecherin der Einstieg GmbH. „Damit marschierten sie zu Unternehmen oder Hochschulen, fragten nach den Einstellungskriterien und den passenden Studien- und Ausbildungsplätzen im In- und Ausland.“



Besonders groß war der Andrang beim öffentlichen Dienst, beispielsweise bei der Polizei NRW. Sie brauchen dringend Nachwuchs und locken in diesem Jahr die jungen Besucher mit einem mobilen Rätselwürfel an ihren Stand. Ähnlich wie in einem Escape-Room müssen sie Rätsel lösen, Indizien sammeln und unklare Zusammenhänge klären. „So kommen wir mit dem Nachwuchs auf spielerische Art und Weise persönlich in Kontakt. Wir sprechen mit passenden Talenten, die wir zu einem späteren Zeitpunkt genauer unter die Lupe nehmen können“, sagt Julian Kösters von der Landeszentrale Personalwerbung. Norbert Leder, stellvertretender Leiter der Personalstelle der Berufsfeuerwehr, nickt schmunzelnd. „Wir machen das genauso. Bei uns können die Schüler ihre geistige und körperliche Fitness testen, in dem sie an einer Abseilaktion vom Leiterwagen teilnehmen oder einen Einblick in einen Rettungswagen gewinnen. Das ist total spannend für sie und wir sehen genau, wer das gut meistert oder wer kneift.“



Auch am morgigen Samstag können Jugendliche im Alter von 16 bis 23 Jahren ihre praktischen Fähigkeiten an zwölf Stationen der Berufe Challenge testen und neue Erkenntnisse für ihre Berufswahl erlangen. Ebenso können sie mit ihren Eltern gemeinsam die Chance nutzen, sich an den Ständen von 250 Unternehmen, Hochschulen, Sprachreiseanbietern, Kammern und Verbände aus dem In- und Ausland individuell beraten zu lassen. Personaler, Hochschulvertreter und Experten von Kammern und Arbeitsagenturen beantworten individuelle Fragen rund um Ausbildung, Studium, Gap Year oder Finanzierungsmöglichkeiten.



Zusätzliche Informationen bieten die Vorträge auf drei Bühnen, in der Speakers Corner oder speziell für Mütter und Väter in der Elternlounge. Dort erfahren die Erwachsenen, wie sie ihre Kinder professionell im Prozess der Berufsorientierung begleiten können und welche Kriterien für eine Entscheidungsfindung wichtig sind.



Weitere Informationen zu allen Ausstellern, den Vorträgen oder dem Auftritt der Youtuber simpleclub „Kein Limit. Vom Youtube-Star zum Unternehmen“ finden Interessierte unter www.einstieg.com/koeln oder in der Kölner Regionalausgabe des bundesweiten Einstieg Magazins.



Einstieg Köln 2019:

Termin: Freitag, 08./09. Februar 2019, 9 – 16 Uhr und 10 – 16 Uhr

Ort: Kölnmesse, Eingang Nord, Halle 7

Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, großzügiges Freikartenkontingent

Besucher-Infos: www.einstieg.com/koeln

