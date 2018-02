NRWs größte Ausbildungs- und Studienmesse gestartet

Jede Menge Inspiration und Ideen für die berufliche Zukunftsplanung gab es für die Besucher der Ausbildungs- und Studienmesse „Einstieg Köln“ am heutigen Freitag. Rund 11.500 Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte nutzten das vielfältige Informations- und Beratungsangebot der Messe. Auch am Samstag stehen rund 270 Hochschulen, Unternehmen, Verbände und Sprachreiseanbieter aus elf Ländern Rede und Antwort zu Fragen rund um Ausbildung, Studium und Gap Year. Ergänzt wird das Ausstellerangebot, in Halle 7 der Koelnmesse, durch ein großes Begleitprogramm mit Bewerbungsforum, Berufe Challenge, über 90 Bühnenpräsentationen und einem extra Vortragsprogramm für Eltern und Lehrkräfte. Die Messe ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Ab 14.30 Uhr ist der Eintritt frei. Für die optimale Messe-Vorbereitung lohnt sich ein Klick auf www.einstieg.com/koeln. Hier gibt es Infos zu allen Ausstellern sowie den Interessencheck mit Ausstellermatching.



In der Eröffnungstalkrunde ermutigte NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer die jugendlichen Besucher: „Es geht im Leben ganz wesentlich darum, einen Beruf zu finden, der zu den eigenen Stärken passt. Das muss nicht unbedingt ein Studium sein. Auch eine solide Ausbildung bietet hervorragende Karrieremöglichkeiten!“ Kölns Bürgermeister Dr. Ralf Heinen ergänzte: „Vor Ort mit Firmen ins Gespräch kommen, Dinge zu sehen und anzupacken und neue unbekannte Berufe kennenzulernen, dafür steht die Schülermesse.“



Im Vordergrund der Messe steht der persönliche Dialog mit den Ausstellern. Besucher können sich bei Aldi, Bayer, Daimler, Fielmann, den Universitäten Köln, Düsseldorf und Bonn, der Cologne Business School, aber auch bei der Agentur für Arbeit, der Travelplus Group oder im Niederlande-Pavillon beraten lassen. Wer verschiedene Berufsbilder lieber praktisch kennenlernen möchte, kann dies in der Berufe Challenge tun. Am Stand der Berufsfeuerwehr Köln können interessierte Jugendliche mit Atemschutzgeräten auf dem Rücken durch eine zweistöckige Teststrecke kriechen und bei der Berufsfachschule für Notfallsanitäter die Herz-Lungen-Wiederbelebung an einer Übungspuppe ausprobieren.



Ein Highlight im Begleitprogramm ist der Talk am Messesamstag um 13 Uhr mit dem Duo TheSimpleClub, das durch seine kostenlosen Nachhilfe-Videos in der YouTube-Community bekannt ist. Weitere interessante Spots auf der Einstieg Köln entdecken Jugendliche durch den „SnapGuide“: Mit der App Snapchat können sie sich über den Nutzernamen „meineinstieg“ mit der Messe vernetzen und erhalten Infos zu einzelnen Ausstellern und Programmpunkten. Einer dieser Spots ist das Bewerbungsforum. Jugendliche, die gerade ihre Bewerbungsunterlagen vorbereiten, können im Bewerbungsforum ihre Mappe prüfen lassen. Auch ein kostenloses Bewerbungsfoto mit vorherigem professionellem Styling von den Visagisten des dm Drogeriemarktes gibt es im Forum.



Einstieg Köln 2018:

Termin: 2. und 3. Februar 2018, jeweils 9 bis 16 Uhr

Ort: Koelnmesse, Eingang Nord, Halle 7

Eintritt: 5 Euro; freier Eintritt ab 90 min. vor Veranstaltungsende; www.facebook.com/berufswahl

Besucher-Infos: www.einstieg.com/koeln ­­

EINSTIEG GmbH

Die Einstieg GmbH bietet Messen, Medien und Beratung für junge Menschen, die den Einstieg in die berufliche Zukunft planen, und unterstützt Unternehmen und Hochschulen bei der Nachwuchssuche. Auf den sieben bundesweiten Einstieg Messen, den zwei "Berufe live"-Messen, auf Einstieg.com und im Einstieg Magazin informieren sich Jugendliche, Eltern und Lehrer zu Ausbildung, Studium und Gap Year. Die Einstieg GmbH ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Köln. Geschäftsführer ist Christian Langkafel (www.einstieg.com).



Für Unternehmen und Hochschulen bietet die hausinterne Agentur für Azubi- und Studentenmarketing Jugendstil Lösungen für individuelle Rekrutierungsaufgaben (www.agentur-jugendstil.com).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren