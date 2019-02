Einstieg Hamburg: Messe für die Berufswahl nutzen

18.02.19

Entscheidungen zu treffen fällt vielen Jugendlichen schwer. So auch bei der Berufswahl. Hilfe und Antwort auf die Frage „Was kommt nach dem Schulabschluss?“ erhalten Jugendliche auf der Einstieg Hamburg. Die Messe bietet mit rund 330 Ausstellern ein umfassendes Angebot, um den ersten Schritt in die berufliche Zukunft zu machen. Am 22. und 23. Februar dreht sich, in Halle B6 der Hamburg Messe, alles um Ausbildung, Studium und Gap Year. Auch Lehrkräfte und Eltern sind herzlich willkommen. Auf sie wartet ein extra Vortagsprogramm zur Unterstützung der Jugendlichen im Berufswahlprozess. Neben den Gesprächen mit Ausbildern, Personalverantwortlichen sowie Studien- und Berufsberatern gibt es für die Besucher zahlreiche Messe-Highlights: die Berufe Challenge mit zehn Stationen, um Berufsbilder praktisch kennen zu lernen, über 90 Bühnenvorträge zum Zuhören und Nachfragen, ein Bewerbungsforum mit Styling-Angebot, Bewerbungsfoto und Tipps zur Video-Bewerbung. Aber auch die zahlreichen Aussteller in den Themenforen zum Handwerk, dem Groß- und Außenhandel, der Logistik, der Gastronomie und Hotellerie, den kreativen Berufen sowie zur Gesundheit und Pflege, informieren über die Vielfalt der Ausbildungs- und Studienangebote der jeweiligen Branche. Alle Infos zur Messe finden Interessierte unter www.einstieg.com/hamburg. Der Eintritt zur Messe ist frei.



Ties Rabe, Bildungssenator und Schirmherr der Messe, eröffnet die Einstieg Hamburg mit einem Grußwort. In der anschließenden Eröffnungstalkrunde „#Ausbildung #Studium #Gap Year – Was ist das Richtige für mich?“, am Freitag von 10 bis 10:20 Uhr an Bühne 1, spricht er mit jungen Menschen über die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten nach dem Schulabschluss.



Um die Messe optimal für die eigene Berufswahl zu nutzen, ist eine Vorbereitung des Messebesuchs wichtig. Dafür stehen auf einstieg.com/hamburg zahlreiche Tools zur Verfügung, die bei der Planung helfen. So zum Beispiel der Online-Interessencheck, der einem als Ergebnis die Aussteller nennt, die zu den eigenen Interessen passen oder der Terminservice, mit dem man bereits im Vorfeld feste Gesprächstermine mit dem Wunsch-Unternehmen oder der Traum-Hochschule vereinbaren kann. Wer wissen möchte, was einen auf der Messe erwartet, der kann sich die drei Video-Tutorials ansehen, die kurz und knapp alles rund um die Einstieg Hamburg erklären: vom Messe-Outfit bis hin zu den Ausstellern und freien Ausbildungs- und Studienplätzen. Vor Ort und online gibt es ein Messe-Magazin: Im MesseGuide finden Besucher das gesamte Vortragsprogramm, alle Aussteller, den Hallenplan sowie die Messe-Highlights.



Einstieg Hamburg 2019:

Termin: 22./23. Februar, Fr 9–16 Uhr, Sa 10–16 Uhr

Zielgruppe: Jugendliche zwischen 14 und 23 Jahren, Studienwechsler, Lehrkräfte und Eltern

Ort: Hamburg Messe, Halle B6, Eingang Süd

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Schirmherr u.a.: Ties Rabe, Senator für Schule und Berufsbildung der Freien und Hansestadt Hamburg

Besucher-Infos: www.einstieg.com/hamburg

(lifePR) (