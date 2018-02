Einstieg Hamburg: Messe-Auftakt mit 18.500 Besuchern

Mit der Einstieg Hamburg ist heute die größte Messe für Ausbildung, Studium und Gap Year im Norden gestartet. 330 Aussteller sind in Halle B6 der Hamburg Messe auf der Suche nach dem passenden Nachwuchs für ihre Ausbildungs- und Studienangebote. Mit dabei sind unter anderem die Handwerkskammer Hamburg, Shell, Tchibo, die Hamburger Sparkasse, die Logistikinitiative Hamburg, das Hamburger Institut für Berufliche Bildung und die Fachhochschule Lübeck. Bereits 18.500 Jugendliche, aber auch Eltern und Lehrkräfte, besuchten am ersten Tag die Einstieg Hamburg, um sich mit der Frage „Was kommt nach dem Schulabschluss?“ zu beschäftigen. Ob im direkten Gespräch mit den Ausstellern, bei den Mitmach-Aktionen der Berufe Challenge, im Logistik-, Hotel- oder Bewerbungsforum – die persönliche Zukunftsplanung steht im Mittelpunkt der Messe. Alle Informationen zu den Ausstellern und dem Begleitprogramm gibt es unter www.einstieg.com/hamburg.



In der Eröffnungstalkrunde „Mit einer soliden Ausbildung im Beruf durchstarten!“ betonte Staatsrat Rainer Schulz, dass Jugendliche Hamburg zwischen 240 verschiedene Ausbildungsberufen wählen können. Die Auswahl sei riesengroß. Matthias Saecker, Leiter Talentmanagement der Hamburger Sparkasse, ergänzte: „Bringen Sie Ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten ein und matchen Sie diese mit der passenden Ausbildung. Dann werden Sie beruflichen Erfolg haben.“



Die Vielfalt der Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten spiegelt sich auch im Angebot der Messe wieder: So können sich Schüler zum Beispiel im Logistik-Forum bei rund 20 Ausstellern über die Karrierewege dieser Branche informieren. Wer sich für die Hotelbranche interessiert, der findet am Gemeinschaftsstand der DEHOGA namhafte Hamburger Hotels, die ihr Ausbildungsangebot vorstellen. Welche vielfältigen Chancen das Handwerk zu bieten hat, erfahren Besucher bei den zahlreichen Mitmach-Aktionen im Handwerksforum, dem Gemeinschaftsstand des Hamburger Handwerks. Hier können Schüler ihr handwerkliches Geschick beim Hobeln, Sägen und Löten testen. Ebenso dabei ist der AGA Unternehmensverband, der mit 15 Mitgliedsunternehmen auf rund 370 Quadratmetern unter dem Motto „Handel für deine Zukunft!“ über die verschiedenen Ausbildungs- und Studienwege im Groß- und Außenhandel informiert.



Ein Highlight am Messesamstag um 14 Uhr ist der Talk mit dem Duo TheSimpleClub, das durch seine kostenlosen Nachhilfe-Videos in der YouTube-Community bekannt ist. Weitere interessante Spots auf der Einstieg Hamburg entdecken Jugendliche durch den „SnapGuide“: Mit der App Snapchat können sie sich über den Nutzernamen „meineinstieg“ mit der Messe vernetzen und erhalten Infos zu einzelnen Ausstellern und Programmpunkten. Einer dieser Spots ist das Bewerbungsforum. Jugendliche, die gerade ihre Bewerbungsunterlagen vorbereiten, können im Bewerbungsforum ihre Mappe prüfen lassen oder sich am Stand von Talentcube zeigen lassen, wie man sich mit einem Video erfolgreich bewerben kann.



Für begleitende Eltern gibt es zu jeder vollen Stunde ein gesondertes Vortrags- und Workshop- Programm im Lehrer- und Elternforum, unterstützt von der Hochschule Fresenius.



Einstieg Hamburg 2018:

Termin: 23. und 24. Februar 2018

Ort: Hamburg Messe, Halle B6, Eingang Süd

Eintritt: Der Eintritt ist frei.

Besucher-Infos: www.einstieg.com/hamburg



EINSTIEG GmbH

Die Einstieg GmbH bietet Messen, Medien und Beratung für junge Menschen, die den Einstieg in die berufliche Zukunft planen, und unterstützt Unternehmen und Hochschulen bei der Nachwuchssuche. Auf den sieben bundesweiten Einstieg Messen, den zwei "Berufe live"-Messen, auf Einstieg.com und im Einstieg Magazin informieren sich Jugendliche, Eltern und Lehrer zu Ausbildung, Studium und Gap Year. Die Einstieg GmbH ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Köln. Geschäftsführer ist Christian Langkafel (www.einstieg.com).



Für Unternehmen und Hochschulen bietet die hausinterne Agentur für Azubi- und Studentenmarketing Jugendstil Lösungen für individuelle Rekrutierungsaufgaben (www.agentur-jugendstil.com).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren