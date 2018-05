Auf der Einstieg Frankfurt suchten 140 Aussteller den passenden Fachkräftenachwuchs

Auf der Berufswahlmesse Einstieg Frankfurt stellten 140 Unternehmen, Hochschulen, Sprachreiseanbieter, Kammern und Verbände ihre Karriereangebote vor. Sie gingen auf die individuellen Fragen von Schülern, Eltern und Lehrkräften ein, gaben ihnen Orientierung und Klarheit für die berufliche Zukunft. „Das zweitägige Messeangebot wurde von 8.500 Besuchern genutzt“, sagt Andrea Heiliger, Pressesprecherin der Einstieg GmbH. „Manche Schüler wußten schon genau, wie sie den Übergang von der Schule in den Beruf gestalten werden. Sie wünschten ganz konkrete Tipps für ihre Bewerbung. Andere hingegen waren offen und schauten sich die Stände rund um Ausbildung, Studium und Gap Year an. Sie suchten in Beratungsgesprächen nach Entscheidungshilfen und knüpften erste Kontakte zu Personalverantwortlichen oder Hochschulvertretern.“



Doch nicht nur die Beratungsangebote der Aussteller aus dem In- und Ausland führten zu mehr Klarheit, auch das Bühnenprogramm mit 40 Vorträgen gab aufschlussreiche Hinweise für die Berufswahl. So berichteten am Messesamstag in einem Talk Alexander Giesecke und Nicolai Schork, wie sie sich mit kostenlosen Nachhilfe-Videos einen Namen in der YouTube-Community gemacht haben und wie sie mit TheSimpleClub zu erfolgreichen Junguntenehmern wurden.

EINSTIEG GmbH

