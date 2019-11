Pressemitteilung BoxID: 777434 (Eigenheimerverband Bayern e.V.)

Neue Köpfe aus der Landespolitik im Vorstand des Eigenheimerverbandes

Gleich drei neue Personen aus der Bayerischen Landespolitik konnte der Eigenheimerverband Bayern für seinen Landesvorstand gewinnen. Neben dem bisherigen Landesvorstandsmitglied Markus Blume, MdL (CSU) wurden Klaus Adelt, MdL (SPD), Christine Degenhart, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer (FW) und Susanne Kurz, MdL (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Landesvorstandssitzung am 23./24. November neu in den Landesvorstand des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. berufen.



Gastreferent Manfred Giglinger (Berater im Bauzentrum München) gab den Landesvorständen in seinem Vortrag zum Thema „Heizungsanlagen“ einen fundierten Überblick über effiziente Schichtspeicher und die gängigen Verfahrensweisen zur Inbetriebnahme und Abnahme einer neu errichteten Heizungsanlage. Im Anschluss an den Vortrag wurden von dem Referenten viele aktuelle Fragen zum Thema Heizung beantwortet.



Nach einem Blick auf aktuelle wohnungspolitische Themen wie die Grundsteuer, die CO2-Steuer, sowie den Mietendeckel in Berlin berichtete Präsident Wolfgang Kuhn über die letzte Mitgliederversammlung des Eigenheimerverbandes Deutschland e.V.. Neben Wolfgang Kuhn als Präsident und Ralf Bernd Herden als Vizepräsident, wurde dort Markus Eppenich als weiterer Vizepräsident gewählt.



Präsident Wolfgang Kuhn sieht den Verband mit den neuen Vorstandsmitgliedern gut für die Zukunft aufgestellt. „Damit unterstreichen wir, dass der Eigenheimerverband ein überparteilicher Verband ist, der in einem offenen und konstruktiven Dialog zu allen demokratischen Parteien im Freistaat steht.“

